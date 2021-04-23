經濟

3上市公司高層捲「微信女」案被捕 涉盜1900萬公款 細價股恒益遭警搜查

【明報專訊】證監會與警務處商業罪案調查科繼上月打擊一個涉嫌「唱高散貨」詐騙集團（俗稱微信女）後，雙方昨天再展開跟進行動，搜查了一間香港上市公司的辦事處及高層人員住所，並拘捕4人，包括上市公司3名高層，涉嫌串謀透過虛假交易盜用公司資金1900萬元。同日，去年曾傳涉及微信女騙局的細價股恒益（1894）開市前以內幕消息為由停牌，有媒體報道大批警員傍晚出現於該公司辦公室，據悉與今次事件有關。

明報記者 陳子凌

今次是3月5日證監會與警方代號「合璧」聯合行動，查處「微信女」集團並拘捕12名本地人後的一次跟進行動。警方在調查行動中，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕4人，包括3男1女，年齡介乎26歲至63歲。被捕人士包括一間上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用公司資金，涉及金額超過1900萬元。所有被捕人士現正被警方拘留以作進一步調查。

昨公告改由非執董署名

消息指，被捕上市公司高層包括了公司主席及兩名董事。而據了解該公司為恒益控股。恒益昨日開市前停牌，至晚上發公告稱辦公室遭警方搜查，需時了解對公司營運是否帶來影響，將繼續停牌。不過，公告未有提及董事會是否有人被捕。惟值得留意的是，恒益今次公告並非由主席李沛新，或是其他兩名執董署名發出，而是改為由非執行董事、李沛新長子李嘉俊署名發出。

自去年8月10日開始，恒益股價逐步攀升，數日後發公告稱控股股東計劃賣盤，股價於8月17日暴升66%，此後持續升至8月28日高位5.72元，15個交易日內升幅達1.5倍。但到8月31日，恒益股價斷崖暴瀉，單日跌89%，收市只剩0.61元，9月14日公司宣布股東賣盤交易告吹，當時市場亦曾傳出，股價暴跌與微信女騙局有關。

主席李沛新與妻及次子任執董

恒益於2018年10月上市，目前董事會只有三名執董，包括現年63歲的主席李沛新，其妻劉麗菁及次子李嘉豪。另有媒體報道，昨日傍晚，有大批便衣警員出現恒益位於油塘的辦公室，公司職員和警員均未有透露細節。

今次也是證監會自去年9月高調表態關注「微信女」騙局後的第二次拘捕行動，亦是首次有上市公司高層捲入其中。在3月的 「合璧」行動中，警方拘捕的12人報稱職業包括證券行職員、裝修工人、生意人及退休人士等。

除了聯同警方展開拘捕行動，證監會亦在2月及3月分別凍結近百個懷疑涉及「微信女」騙案的證券戶口。又在本月初通報一名懷疑涉及「微信女」騙案的女子曾泠樨棄保潛逃，法院已發出逮捕手令。

上 / 下一篇新聞

廣東道「踢走」羅素街 亞太舖租最貴 戴德梁行：業權集中且提供彈性優惠吸引品牌
廣東道「踢走」羅素街 亞太舖租最貴 戴德梁行：業權集中且提供彈性優惠吸引品牌
盛滙1660萬沽上水舖 反修例入市 兩年賺322萬
盛滙1660萬沽上水舖 反修例入市 兩年賺322萬
瓏珀山實呎2萬 與大圍站上蓋相若
瓏珀山實呎2萬 與大圍站上蓋相若
山東街ONE SOHO最快周末開示位
山東街ONE SOHO最快周末開示位
東涌農地7392萬易手 19年最少升15倍
東涌農地7392萬易手 19年最少升15倍
指資金被挪用 內地富豪告新鴻基券行
指資金被挪用 內地富豪告新鴻基券行
IDS Forex釘牌 前CEO終身禁足業界
IDS Forex釘牌 前CEO終身禁足業界
中海油首季油氣銷售收入升21%
中海油首季油氣銷售收入升21%
金沙中國上季淨虧損擴大 EBITDA勝預期
金沙中國上季淨虧損擴大 EBITDA勝預期
平保首季淨利潤增4.5% 華夏幸福陷財困 需為投資撥備182億人幣
平保首季淨利潤增4.5% 華夏幸福陷財困 需為投資撥備182億人幣
內地上月進口晶片2785億元創新高
內地上月進口晶片2785億元創新高
東莞農商行傳第3季港上市籌78億
東莞農商行傳第3季港上市籌78億
餘額寶資產淨額 縮水18%至9724億人幣
餘額寶資產淨額 縮水18%至9724億人幣
國泰關停加拿大機師基地
國泰關停加拿大機師基地
電子煙思摩爾 首季經調整純利大升2.88倍
電子煙思摩爾 首季經調整純利大升2.88倍
光大永年擬投資成都乙級寫字樓
光大永年擬投資成都乙級寫字樓
又一城去年度零售額跌23%
又一城去年度零售額跌23%
瑞​​信首季大賺變蝕21億 Archegos事件拖累 需發153億票據集資
瑞​​信首季大賺變蝕21億 Archegos事件拖累 需發153億票據集資
美首申失業救濟降至54.7萬 勝預期
美首申失業救濟降至54.7萬 勝預期
軟銀去年賺3232億 破日本企業紀錄
軟銀去年賺3232億 破日本企業紀錄
張兆聰：基本因素佳 安踏配股可低吸
張兆聰：基本因素佳 安踏配股可低吸
葉創成：各有利好因素 續看好領展同仁堂微創
葉創成：各有利好因素 續看好領展同仁堂微創
技術取勝：中國聯通50天線阻力不輕
技術取勝：中國聯通50天線阻力不輕
盧駿匡：小心五窮月 宜戒急用忍
盧駿匡：小心五窮月 宜戒急用忍
恒大商業新聞獎 明報奪兩殊榮
恒大商業新聞獎 明報奪兩殊榮
澳博何超鳳「疫市」加薪 人工超越四太
澳博何超鳳「疫市」加薪 人工超越四太
劉思明：疫情利電子支付 百富環球可憧憬
劉思明：疫情利電子支付 百富環球可憧憬
周顯：加密貨幣只能是「儲備」
周顯：加密貨幣只能是「儲備」
譚新強：電影《十二夜》金句：為何放假一定要去旅行？
譚新強：電影《十二夜》金句：為何放假一定要去旅行？
湯文亮：找共同朋友見證 可避免借錢畀人
湯文亮：找共同朋友見證 可避免借錢畀人
供應短缺做價低水 德銀看好柏林樓市
供應短缺做價低水 德銀看好柏林樓市
盧楚仁：歐日無退市條件 日圓歐元有隱憂
盧楚仁：歐日無退市條件 日圓歐元有隱憂