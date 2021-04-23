3上市公司高層捲「微信女」案被捕 涉盜1900萬公款 細價股恒益遭警搜查

明報記者 陳子凌

今次是3月5日證監會與警方代號「合璧」聯合行動，查處「微信女」集團並拘捕12名本地人後的一次跟進行動。警方在調查行動中，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕4人，包括3男1女，年齡介乎26歲至63歲。被捕人士包括一間上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用公司資金，涉及金額超過1900萬元。所有被捕人士現正被警方拘留以作進一步調查。

昨公告改由非執董署名

消息指，被捕上市公司高層包括了公司主席及兩名董事。而據了解該公司為恒益控股。恒益昨日開市前停牌，至晚上發公告稱辦公室遭警方搜查，需時了解對公司營運是否帶來影響，將繼續停牌。不過，公告未有提及董事會是否有人被捕。惟值得留意的是，恒益今次公告並非由主席李沛新，或是其他兩名執董署名發出，而是改為由非執行董事、李沛新長子李嘉俊署名發出。

自去年8月10日開始，恒益股價逐步攀升，數日後發公告稱控股股東計劃賣盤，股價於8月17日暴升66%，此後持續升至8月28日高位5.72元，15個交易日內升幅達1.5倍。但到8月31日，恒益股價斷崖暴瀉，單日跌89%，收市只剩0.61元，9月14日公司宣布股東賣盤交易告吹，當時市場亦曾傳出，股價暴跌與微信女騙局有關。

主席李沛新與妻及次子任執董

恒益於2018年10月上市，目前董事會只有三名執董，包括現年63歲的主席李沛新，其妻劉麗菁及次子李嘉豪。另有媒體報道，昨日傍晚，有大批便衣警員出現恒益位於油塘的辦公室，公司職員和警員均未有透露細節。

今次也是證監會自去年9月高調表態關注「微信女」騙局後的第二次拘捕行動，亦是首次有上市公司高層捲入其中。在3月的 「合璧」行動中，警方拘捕的12人報稱職業包括證券行職員、裝修工人、生意人及退休人士等。

除了聯同警方展開拘捕行動，證監會亦在2月及3月分別凍結近百個懷疑涉及「微信女」騙案的證券戶口。又在本月初通報一名懷疑涉及「微信女」騙案的女子曾泠樨棄保潛逃，法院已發出逮捕手令。