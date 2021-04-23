東涌農地7392萬易手 19年最少升15倍

原業主為詹培忠或相關人士

上述地皮原業主為GALLERY LAND LIMITED，公司董事詹培忠（CHIM PUI CHUNG），與立法會前議員詹培忠同名，料為同一人，但由於未確定公司是否曾經轉名，故未知詹培忠確實獲利金額及幅度。2019年新買家則為CORAL CHING LIMITED，董事包括雷耀輝及林嫣，有傳為新地（0016）或相關人士。

東港城實呎17711元破頂

大型屋苑則仍錄新高成交個案，中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳東港城2座高層B室，實用面積463方呎，2房間隔，享海景，以820萬元沽出，實呎17,711元，創屋苑分層呎價新高。原業主1997年10月456萬元買入單位，帳面獲利364萬元或約八成。據悉，屋苑曾有2座高層E室於2019年3月份以1110萬元易手，實呎17,932元，惟其後交易取消，令是次成交個案成屋苑分層呎價新高。

嘉峰臺3房已補價高見865萬

市區居屋亦現新高成交，富誠地產客戶主任黃偉祺表示，牛池灣嘉峰臺1期4座高層H室，實用面積592方呎，3房間隔，以自由市場價865萬元成交，實呎14,611元。原業主2015年以600萬元購入單位（當時單位已補地價），帳面獲利265萬元或約44%。據了解，嘉峰臺對上成交價紀錄，為去年7月由1期2座高層G室以860萬元所創下，單位實用面積582方呎，實呎14,776元。