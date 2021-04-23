經濟

東涌農地7392萬易手 19年最少升15倍

【明報專訊】東涌近年大變天，區內地皮身價大升，其中立法會前議員詹培忠或相關人士，2019年時便以約7392萬元售出東涌一籃子農地，物業在19年間升值至少15倍。另外，土地註冊處最新顯示，東涌丈量約份第1約一籃子地皮，2019年以約7392萬元易手，原業主GALLERY LAND LIMITED於2000年以約450萬元購入一籃子物業，當時數目比今次登記售出之地皮還要多，即該一籃子地皮在19年間升值最少15倍。

原業主為詹培忠或相關人士

上述地皮原業主為GALLERY LAND LIMITED，公司董事詹培忠（CHIM PUI CHUNG），與立法會前議員詹培忠同名，料為同一人，但由於未確定公司是否曾經轉名，故未知詹培忠確實獲利金額及幅度。2019年新買家則為CORAL CHING LIMITED，董事包括雷耀輝及林嫣，有傳為新地（0016）或相關人士。

東港城實呎17711元破頂

大型屋苑則仍錄新高成交個案，中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳東港城2座高層B室，實用面積463方呎，2房間隔，享海景，以820萬元沽出，實呎17,711元，創屋苑分層呎價新高。原業主1997年10月456萬元買入單位，帳面獲利364萬元或約八成。據悉，屋苑曾有2座高層E室於2019年3月份以1110萬元易手，實呎17,932元，惟其後交易取消，令是次成交個案成屋苑分層呎價新高。

嘉峰臺3房已補價高見865萬

市區居屋亦現新高成交，富誠地產客戶主任黃偉祺表示，牛池灣嘉峰臺1期4座高層H室，實用面積592方呎，3房間隔，以自由市場價865萬元成交，實呎14,611元。原業主2015年以600萬元購入單位（當時單位已補地價），帳面獲利265萬元或約44%。據了解，嘉峰臺對上成交價紀錄，為去年7月由1期2座高層G室以860萬元所創下，單位實用面積582方呎，實呎14,776元。

相關字詞﹕詹培忠 東港城 嘉峰臺 天巒 蝕讓 新高成交 新高呎價 二手成交 農地

上 / 下一篇新聞

廣東道「踢走」羅素街 亞太舖租最貴 戴德梁行：業權集中且提供彈性優惠吸引品牌
廣東道「踢走」羅素街 亞太舖租最貴 戴德梁行：業權集中且提供彈性優惠吸引品牌
盛滙1660萬沽上水舖 反修例入市 兩年賺322萬
盛滙1660萬沽上水舖 反修例入市 兩年賺322萬
瓏珀山實呎2萬 與大圍站上蓋相若
瓏珀山實呎2萬 與大圍站上蓋相若
山東街ONE SOHO最快周末開示位
山東街ONE SOHO最快周末開示位
3上市公司高層捲「微信女」案被捕 涉盜1900萬公款 細價股恒益遭警搜查
3上市公司高層捲「微信女」案被捕 涉盜1900萬公款 細價股恒益遭警搜查
指資金被挪用 內地富豪告新鴻基券行
指資金被挪用 內地富豪告新鴻基券行
IDS Forex釘牌 前CEO終身禁足業界
IDS Forex釘牌 前CEO終身禁足業界
中海油首季油氣銷售收入升21%
中海油首季油氣銷售收入升21%
金沙中國上季淨虧損擴大 EBITDA勝預期
金沙中國上季淨虧損擴大 EBITDA勝預期
平保首季淨利潤增4.5% 華夏幸福陷財困 需為投資撥備182億人幣
平保首季淨利潤增4.5% 華夏幸福陷財困 需為投資撥備182億人幣
內地上月進口晶片2785億元創新高
內地上月進口晶片2785億元創新高
東莞農商行傳第3季港上市籌78億
東莞農商行傳第3季港上市籌78億
餘額寶資產淨額 縮水18%至9724億人幣
餘額寶資產淨額 縮水18%至9724億人幣
國泰關停加拿大機師基地
國泰關停加拿大機師基地
電子煙思摩爾 首季經調整純利大升2.88倍
電子煙思摩爾 首季經調整純利大升2.88倍
光大永年擬投資成都乙級寫字樓
光大永年擬投資成都乙級寫字樓
又一城去年度零售額跌23%
又一城去年度零售額跌23%
瑞​​信首季大賺變蝕21億 Archegos事件拖累 需發153億票據集資
瑞​​信首季大賺變蝕21億 Archegos事件拖累 需發153億票據集資
美首申失業救濟降至54.7萬 勝預期
美首申失業救濟降至54.7萬 勝預期
軟銀去年賺3232億 破日本企業紀錄
軟銀去年賺3232億 破日本企業紀錄
張兆聰：基本因素佳 安踏配股可低吸
張兆聰：基本因素佳 安踏配股可低吸
葉創成：各有利好因素 續看好領展同仁堂微創
葉創成：各有利好因素 續看好領展同仁堂微創
技術取勝：中國聯通50天線阻力不輕
技術取勝：中國聯通50天線阻力不輕
盧駿匡：小心五窮月 宜戒急用忍
盧駿匡：小心五窮月 宜戒急用忍
恒大商業新聞獎 明報奪兩殊榮
恒大商業新聞獎 明報奪兩殊榮
澳博何超鳳「疫市」加薪 人工超越四太
澳博何超鳳「疫市」加薪 人工超越四太
劉思明：疫情利電子支付 百富環球可憧憬
劉思明：疫情利電子支付 百富環球可憧憬
周顯：加密貨幣只能是「儲備」
周顯：加密貨幣只能是「儲備」
譚新強：電影《十二夜》金句：為何放假一定要去旅行？
譚新強：電影《十二夜》金句：為何放假一定要去旅行？
湯文亮：找共同朋友見證 可避免借錢畀人
湯文亮：找共同朋友見證 可避免借錢畀人
供應短缺做價低水 德銀看好柏林樓市
供應短缺做價低水 德銀看好柏林樓市
盧楚仁：歐日無退市條件 日圓歐元有隱憂
盧楚仁：歐日無退市條件 日圓歐元有隱憂