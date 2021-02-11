經濟

山東街ONE SOHO最快周末開示位

【明報專訊】除新地（0016）屯門御半山II明日首輪開售外，另有兩個市區新盤亦將出擊。信置（0083）、莊士機構（0367）及市建局合作的旺角山東街ONE SOHO，昨日首度向傳媒開放示範單位，預計隨時開價。信置營業部集團聯席董事田兆源指，ONE SOHO最快周末對外開放設於奧海城3期的示範單位。

ONE SOHO示範單位以18樓A1室作藍本、屬1房戶，實用面積285方呎、開放式廚房設計。另信置馬鞍山SILVERSANDS，新售出5A座9樓C室2房特色戶，成交價1105.65萬元，實用面積455方呎連天台，實呎2.43萬元。

另恒地（0012）啟德THE HENLEY I，開售步伐亦進入直路；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY I最快下周上載樓書，及開放示範單位，擬下月初開價，首批提供不少於96伙，料以1房為主。

THE HENLEY I首批不少於96伙

THE HENLEY I亦與意大利高級家具品牌LEMA合作，引進步入式多功能空氣淨化衣帽間LEMA FASHION BOX，此衣帽間配置層壓式玻璃門或玻璃趟門，提供多元化收納空間，更特別裝設LEMA Air Cleaning System專利衣櫃空氣淨化系統。

嘉華（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指出，集團部署在未來一至兩個月，以現樓形式推出九龍嘉林邊道2號豪宅項目，提供5伙，實用面積約4000方呎。

相關字詞﹕嘉華 信置 恒基 嘉林邊道2號

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