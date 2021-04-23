經濟

瓏珀山實呎2萬 與大圍站上蓋相若

【明報專訊】近日雙盤齊開的新地（0016），旗下沙田半山多石街瓏珀山1期，昨上載成交紀錄冊，售出8伙實用面積介乎974至1502方呎、分佈於Queen Tower 1及2座，及Crown Tower的3房和4房標準單位，成交價1938萬至2905萬餘元，實呎19,906至21,759元，呎價與新世界（0017）去年底開售的大圍站上蓋柏傲莊系列相若，而銷售總金額逾1.9億元。

4房最高成交價2905萬

成交紀錄冊顯示，上述瓏珀山買家，一般獲新地提供4%回贈及1萬元現金回贈；惟Queen Tower 2座16樓A室（實用面積1103方呎、成交價2400.07萬元），買家獲13%回贈及1萬元現金回贈。此外，買家須於270日分段繳付樓價15%，餘下85%於項目2022年5月落成時完成交易；另外，買家可獲贈衣櫃和窗簾等家具，並享車位認購權。翻查資料，新地2016年8月以23.6億元奪該地皮，每方呎樓面地價僅5448元，預料項目獲利甚豐。至於新地同系屯門御海灣II，市場消息稱，項目過去6日累積收逾1300票，以明日首輪發售128伙計（另1伙招標），超額逾9倍；御海灣II今日下午2時將截止認購。

瑧譽20號屋1.2億沽

其他發展商方面，內房保利（0119）旗下屯門青山灣洋房瑧譽、啟德龍譽，昨連錄兩宗成交，吸金逾2.1億元；當中瑧譽最新透過招標售出20號屋、實用面積4159呎，成交價1.199億元（連雙車位）、實呎28,829元，買家先於480日內分段繳付10%樓價，餘款於600日內完成交易。瑧譽4月迄今累售6幢洋房，套現約7.3億元。另同系啟德龍譽售出第1A座37及38樓A室複式戶，實用面積2319方呎另設979方呎天台，成交價9723萬元，實呎41,928元，屬項目本月首宗一手。

九建（0034）紅磡環海‧東岸，亦錄今年首宗一手成交，透過發價單以971.1萬元售出1A座27樓D室，實用面積375方呎1房戶，實呎25,896元。此外，路勁（1098）牽頭發展的港島南岸晉環最快今日開價，預料涉不少於160伙，示範單位最快明日對外開放。

相關字詞﹕晉環 龍譽 瑧譽 御海灣II 新地 瓏珀山1期

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