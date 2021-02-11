盛滙1660萬沽上水舖 反修例入市 兩年賺322萬

盛滙商舖基金創辦人李根興透露，該基金最新售出的上水新勤街27至35號新寶大廈地下D舖，面積1200方呎，原以2200萬元放售，現減價540萬元或25%至1660萬元易手，呎價1.38萬元。目前商舖租予食肆，月租約3.6萬元，即買家可享租金回報約2.6厘。據悉，盛滙商舖基金於2019年6月爆發反修例風暴時期以1338萬元購入，持貨22個月、即近兩年，帳面獲利322萬元或24%。

內地客沽萬廸廣場 4年帳蝕608萬

不過，亦有內地客將持有的商廈物業蝕讓離場。土地註冊處資料顯示，新蒲崗萬廸廣場中層E室，建築面積2910方呎，上月以2700萬元售出，呎價僅9278元，跌穿1萬元水平，原業主添億國際有限公司（CHAIN BILLION INTERNATIONAL LIMITED），董事包括黃秋霞及許偉健，具內地背景，2017年以約3308萬元購入，持貨4年帳面蝕約608萬元或18%。

半山壹號車位235萬沽 4年貶值3%

事實上，黃秋霞及許偉健在2014至2018年期間，曾購入多個新盤單位，分佈於南昌站匯璽、北角柏蔚山、天后柏傲山、何文田天鑄及皓畋等，惟自去年起，旗下多個物業淪為銀主盤，並先後以低價或蝕讓價售出。另一方面，土地註冊處資料顯示，何文田半山壹號3樓單號車位，上月以235萬元售出，原業主於2017年以242萬元購入，持貨4年，帳面微蝕7萬元或近3%離場。