廣東道「踢走」羅素街 亞太舖租最貴 戴德梁行：業權集中且提供彈性優惠吸引品牌

明報記者 甘潔瑩

上述報告顯示，自2018年至2019年連續兩年貴絕全球舖租的羅素街，受疫情影響，去年不但失落全球最貴舖租地位，呎租更低過尖沙嘴廣東道，只能成為亞太區次貴零售街道。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，尖沙嘴廣東道2019年為全球次貴的零售街道，去年每月每呎舖租約1045元，按年雖跌35%，但仍由第二位升至榜首。羅素街每月呎租由2019年以約1700元榮膺全球最貴的零售街道，大瀉43%至963元，退居至亞太區次席。至於日本東京銀座則與2019年一樣續排第三，去年每月呎租約795元，按年跌5%（見圖）。

林應威稱，尖沙嘴與銅鑼灣的零售租金表現差異，主要源自業權擁有者多元化的因素。廣東道為主要的購物區，相較於羅素街，其業權擁有者比較集中，因而能保持相對穩定及較高質素的商戶組合，達至品牌效應。經濟下行時，業權集中往往較能提供具彈性的措施挽留租戶，能維持較穩定的市場狀况。

旺角西洋菜南街跌出十大之列

另外，中環皇后大道中及旺角西洋菜南街，2019年同位列全球十大最昂貴零售地段，分別排第4及10位，但前者去年每月呎租跌42%至425元，按年跌幅為亞太區第二多的零售地段，令排名跌至第10位。旺角西洋菜南街零售租金去年每月呎租367元，按年跌33%，令西洋菜南街更跌出亞太區最昂貴零售地段的十大之列，只能排名第13位。

事實上，若參考差餉物業估價署每年公布之應課差餉租值，由九倉（0004）持有的廣東道海港城，目前仍由意大利奢侈品牌PRADA租用的地下及1樓巨舖，本年度應課差餉租值為1.6488億元，比去年度的2.0616億元下跌逾20%。反觀「玩具大王」蔡志明持有的羅素街Plaza 2000，曾由PRADA租用、並於去年初提早離場的巨舖，本年度應課差餉租值為4404萬元，比去年度6480萬元大跌逾32%，跌幅明顯較海港城舖位為大。

學者料零售轉活 羅素街反彈較勁

中大經濟學系副教授莊太量表示，尖沙嘴廣東道現成最昂貴零售地段，主要與業主較集中有關，若未來零售活動轉活，屆時羅素街地段商舖租值有機會出現大幅反彈，升幅甚至超越廣東道，因羅素街地段業權分散，各舖的租值相互影響，各業主會因應市况而調整舖租。