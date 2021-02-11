TEC朱雙珠：中資企業蜂擁港上市 帶旺商務中心

疫情令商務旅客大減 打擊租務市場

2019年下半年以來本港甲級寫字樓市道明顯轉差，空置率大升引領租金回落，背後由多項負面因素所致，《香港物業報告2021》便指出，由於中美緊張關係和嚴峻疫情令環球經濟狀况轉差，並壓抑本地寫字樓市况；也有分析認為，本港去年6月實施《港區國安法》後，今年3月全國人大亦通過完善本港選舉制度，帶來不明朗因素，可能會令部分跨國企業撤離本港，由此推高甲級寫字樓空置率。

德事商務中心在1994年於香港創立，至今在14個國家和地區的32個城市設有超過150家商務中心，在本港則經營10家商務中心，在國際金融中心、冠君大廈及太古廣場等中區甲廈均設有據點，現時76%本港租戶屬跨國企業，近50%租戶屬持有證監會牌照的金融機構或相關專業服務企業，作為集團港澳台董事總經理的朱雙珠對於過去近兩年本港先後發生社會運動、疫情及其他政治事件後，對跨國企業租用本港甲廈的影響有第一手資料。

朱雙珠指出，目前並未看到旗下跨國企業租戶有撤離本港的情况，但個別租戶的確有因應經營環境不明朗因素增加，縮減業務規模，這對集團來說屬有危亦有機，因為在個別現有租戶減少租用面積的同時，原來租用傳統中區甲廈的租戶亦改為向集團租用商務中心，取其租期較短、比較靈活，「在市場不明朗的時候，很多跨國企業轉趨觀望，不再像過往般與甲廈業主簽訂3年以上的長期租約，改為與我們簽訂較短期的租約」。

過去一年多以來本港甲級寫字樓市場受壓，朱雙珠分析，主要原因是尚未走出疫情陰霾，目前仍然接近要「封關」，令擬進駐的跨國企業難以來港，「現時商務旅客抵港後亦要強制檢疫至少14日，這麼不方便的話，除非他們有很重大的商機急於來港開拓，否則他們便會等本港疫情受控、關口正常開放後再來」；她坦言，受累於上述情况，德事商務中心期內新增跨國企業所租用的面積亦顯著縮減。

不過，隨着中美關係緊張，不少本來以美國預託證券（ADR）方式上市的中資股過去一年來港作第二上市，卻為德事商務中心帶來業務增長機會。

旗下商務中心逾半租戶屬持牌機構

朱雙珠透露，去年首季疫情爆發以來，有逾10間已經或計劃來港IPO上市的中資企業成為集團新租客，「來港IPO的中資企業有很長的名單，它們部分在美國掛牌後擬來港第二上市，部分則是原本計劃在美國上市，改為選擇落戶港股」；她續說，由於上市屬企業發展的重要里程碑，即使來港前須強制檢疫至少14日，有關管理層亦不介意。

朱雙珠指出，目前德事商務中心本港近半租戶屬證監會持牌機構，包括投行、律師行、私募基金及對冲基金等；隨着中資企業蜂擁來港上市，利好本港金融市場，亦為這批租戶帶來業務增長機會，繼續租用旗下商務中心。

受惠上述利好因素，朱雙珠透露，集團在本港經營10間商務中心的出租率已由去年9月谷底時的75%回升至現時的91%，而即使新簽租金較高峰期回落約10%，表現亦優於整體市場。朱雙珠強調，德事商務中心其中一項致勝之道，是集團發展業務是以客戶需求為主導，例如去年先後在1月及10月於太古廣場及太古坊開設新商務中心，事前已做足市場調查了解當地有客戶需求，結果商務中心開業不久亦隨即錄得高出租率及盈利，即使集團同期關閉位於灣仔軒尼斯道、設計比較舊式的商務中心，整體可供使用的工作站（Working Station）數目仍有雙位數的增長。

冀最壞時間已過 積極研究增據點

展望未來，朱雙珠表示，最重要的始終仍然是緊貼客戶的需求提供服務，例如是次疫情令在家工作愈來愈流行，個別企業需要租用的商務中心面積相應減少；但有些租戶則比較重視私隱，希望同一層樓有較少陌生人，集團會調配資源及租戶組合，滿足不同租戶的需求。她又說，目前最重要是進一步提升旗下商務中心出租率，並且希望特首林鄭月娥本周初於海南出席博鰲亞洲論壇接受中央電視台專訪時指「香港經濟最壞的時間已經過去」預測成真，集團現已開始積極留意增設商務中心據點、拓展業務的機會，「目前不少寫字樓有兩至三層樓面是空置的，我們希望與業主議價後，可望簽訂一些長期及低價的租約」。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]