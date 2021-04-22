內地請保母 職能薪金類別多

明報記者 黃清瑤

在內地較少會招聘外傭，一般都是聘請本地保母、月嫂及育嬰師來提供協助。事實上，內地聘請保母的價錢已超越香港。

根據內地網站數據顯示，截至今年4月，深圳保母每月平均工資為6620元（人民幣 ‧下同），即大約8028港元，較香港每月外傭最低薪金多出近3400港元。即使最近因為疫情在香港已很難用最低工資請外傭，但在內地聘請保母的支出，仍遠高於在香港聘外傭。另外，不同城市的保母薪金水平亦有不同，如廣州平均為6507元，北京為6145元。

除此之外，不同學歷水平、年齡及年資的保母，每月工資會有差別，以深圳為例，擁有大專學歷的保母，每月平均工資較初中學歷的高出700多元；不過經驗才是最值錢，現時3年經驗以下的保母，每月平均工資是5367元，3至5年經驗者月入可達6491元，至於5年以上經驗月入可達7380元。

經驗影響薪金 年資逾5年可達7380元

內地保母工資高，當然亦有一定程度的要求，從內地「阿姨招聘」網站可見，全國不少家庭對保母需求殷切，願意付出高工資同時希望可以招聘到能做好家居清潔、煮食，又對幼兒有耐性，並且可協助教育，包括教英語、背唐詩等，甚至要照顧老人，可說是「百足咁多爪」。

另要留意的是，除了保母，內地亦有細分月嫂、育兒嫂、育嬰嫂（或稱育嬰師）、老人保母等類別，月嫂等同香港的陪月員，主要照顧產婦及新生嬰兒，服務期通常是新生兒初生的一個月。育兒嫂主要是為照顧產婦及嬰兒，包括指導母乳餵哺、烹調營養餐、嬰兒居室佈局及清潔，以及嬰兒早期教育。育嬰師主要是針對嬰兒早期教育和潛能開發，尤其是初生至3歲期間的運動、語言能力、認知能力及社會行為能力等訓練。

中介費差別大 宜先比較

因此，月嫂、育兒嫂、育嬰師在職能上是完全不同，亦要求在相關領域上考取證書，所以一些一線城市的育嬰師月入甚至可達萬元，時薪更有機會達400元。

除了支付每月開支，申請人亦要就每位保母支付一次過的中介費。由於內地對保母中介行業沒有規管，因此不同保母介紹所的中介費亦有很大差異，經查詢後，發現部分中介費高達1個月保母工資，其餘中介收費為保母月入的5%至50%不等，因此找保母前應先比較中介費用。至於合約方面，則由僱傭雙方協商，亦沒有法例保障保母的工時等。

非勞動合同法關係 毋須提供「五險一金」

在香港，僱主要為外傭提供醫療福利、來往原居地機票及身體檢查費用等。在內地聘請保母則毋須支付以上費用，由於保母行業在內地屬勞務關係，即「勞動者」與「用工者」（即聘請方）根據口頭或書面約定，由勞動者向用工者提供一次性的、或特定性質的勞動服務，用工者依約向勞動者支付勞務報酬的一種有償服務的法律關係，而非勞動合同法關係，因此一切醫療、交通開支由保母自行承擔，而僱主亦毋須為保母提供「五險一金」的福利保障，當然，若保母表現理想或勞資關係不俗，僱主都可以額外為保母的五險一金供款。

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