新都城特色戶1163萬沽 反修例前水平

【明報專訊】二手樓價近月反彈幅度明顯，多個屋苑頻錄高價成交。美聯區域經理黃少明指，將軍澳本月已破300宗二手成交，區內大型屋苑新都城，最新錄得2期5座連天台戶成交，單位實用面積644方呎，3房1套間隔，另連461方呎天台，原以1188萬元開價，後經議價略減至1163萬元，實呎18,059元，做價為屋苑兩年來新高，即重返反修例風暴前水平。原業主2000年323.2萬元購入單位，持貨21年，帳面獲利839.8萬元或2.6倍。
譽‧港灣2房實呎破2萬
4個月彈一成
此外，新蒲崗譽．港灣亦錄近年高價成交。利嘉閣高級經理黃民傑表示，譽．港灣6座中層G室，實用面積525方呎，2房間隔，以1088萬元成交，實呎20,724元，為屋苑分層戶今年呎價新高，並比市價高約5%。原業主2011年1月以約526萬元購入單位，帳面獲利約562萬元或近1.1倍。同座中層E室，實用面積535方呎，同屬2房間隔，景觀亦與是次成交單位相若，於去年底以990萬元易手，實呎18,505元，相隔4個月，是次成交呎價較之前高12%。
愉景新城毗鄰雙凶宅2房748萬沽
另市場消息指，荃灣愉景新城6座低層C室，新近以748萬元易手，實用面積485方呎，2房間隔，實呎15,423元。原業主2012年以318萬元購入，持貨9年，帳面獲利430萬元或約1.4倍。
據了解，單位窗戶正對着的5座曾於數年前發生事故，而單位樓上亦在11年前發生事故。屋苑5座亦有景觀及質素相若單位，同樣鄰近該兩伙事故單位的2房戶，上月以660萬元成交，該單位實用面積470方呎，實呎14,942元，是次成交呎價較上述單位高約3%。