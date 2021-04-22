經濟

香港地產

新都城特色戶1163萬沽 反修例前水平

【明報專訊】二手樓價近月反彈幅度明顯，多個屋苑頻錄高價成交。美聯區域經理黃少明指，將軍澳本月已破300宗二手成交，區內大型屋苑新都城，最新錄得2期5座連天台戶成交，單位實用面積644方呎，3房1套間隔，另連461方呎天台，原以1188萬元開價，後經議價略減至1163萬元，實呎18,059元，做價為屋苑兩年來新高，即重返反修例風暴前水平。原業主2000年323.2萬元購入單位，持貨21年，帳面獲利839.8萬元或2.6倍。

譽‧港灣2房實呎破2萬

4個月彈一成

此外，新蒲崗譽．港灣亦錄近年高價成交。利嘉閣高級經理黃民傑表示，譽．港灣6座中層G室，實用面積525方呎，2房間隔，以1088萬元成交，實呎20,724元，為屋苑分層戶今年呎價新高，並比市價高約5%。原業主2011年1月以約526萬元購入單位，帳面獲利約562萬元或近1.1倍。同座中層E室，實用面積535方呎，同屬2房間隔，景觀亦與是次成交單位相若，於去年底以990萬元易手，實呎18,505元，相隔4個月，是次成交呎價較之前高12%。

愉景新城毗鄰雙凶宅2房748萬沽

另市場消息指，荃灣愉景新城6座低層C室，新近以748萬元易手，實用面積485方呎，2房間隔，實呎15,423元。原業主2012年以318萬元購入，持貨9年，帳面獲利430萬元或約1.4倍。

據了解，單位窗戶正對着的5座曾於數年前發生事故，而單位樓上亦在11年前發生事故。屋苑5座亦有景觀及質素相若單位，同樣鄰近該兩伙事故單位的2房戶，上月以660萬元成交，該單位實用面積470方呎，實呎14,942元，是次成交呎價較上述單位高約3%。

相關字詞﹕二手成交 愉景新城 譽‧港灣 成交價新高 新都城

上 / 下一篇新聞

外電：人行出手購華融千億資產 冀回歸本業處理不良資產 標普：市場對國企債憂慮增
外電：人行出手購華融千億資產 冀回歸本業處理不良資產 標普：市場對國企債憂慮增
亞太股市受累確診回升 恒指再失20天線
亞太股市受累確診回升 恒指再失20天線
華晨首召開債權人會議 初步債權金額358億
華晨首召開債權人會議 初步債權金額358億
國泰再傳裁員 兼推無薪假「回贈」工資
國泰再傳裁員 兼推無薪假「回贈」工資
產品需求增加 ASM首季盈利飈近20倍
產品需求增加 ASM首季盈利飈近20倍
中國燃氣配股套120億 擬收購擴大微管網
中國燃氣配股套120億 擬收購擴大微管網
匯控調派高層駐港 亞洲員工憂慮 彭博：王冬勝對調遷成本表不滿 消息指不實
匯控調派高層駐港 亞洲員工憂慮 彭博：王冬勝對調遷成本表不滿 消息指不實
萬達擬年底前分拆商業地產管理業務在港上市
萬達擬年底前分拆商業地產管理業務在港上市
聯通首季純利逾38億元 多賺兩成
聯通首季純利逾38億元 多賺兩成
香港寬頻網購每日700宗 暫僅及港視2% 大摩：財務影響有限
香港寬頻網購每日700宗 暫僅及港視2% 大摩：財務影響有限
財政部伙信德入主鳳凰衛視 上周五完成交易
財政部伙信德入主鳳凰衛視 上周五完成交易
富途配股集資近百億拓孖展業務
富途配股集資近百億拓孖展業務
長汽上季轉賺逾16億
長汽上季轉賺逾16億
Netflix首季用戶增速弱 料今季更差僅增百萬戶 股價早段跌8%
Netflix首季用戶增速弱 料今季更差僅增百萬戶 股價早段跌8%
新iOS系統下周一推 或影響數碼營銷
新iOS系統下周一推 或影響數碼營銷
德意志交易所：Coinbase明除牌
德意志交易所：Coinbase明除牌
張兆聰：半導體供應緊 華虹可博反彈
張兆聰：半導體供應緊 華虹可博反彈
李曉佳：歐超聯事件：足協足總腐敗是常識吧
李曉佳：歐超聯事件：足協足總腐敗是常識吧
技術取勝：中石化3.9元成重要支持
技術取勝：中石化3.9元成重要支持
「大劉」聘福臨門大廚 因對方已冇得撈
「大劉」聘福臨門大廚 因對方已冇得撈
WFH與死神距離
WFH與死神距離
劉思明：港股續上落巿 ASM太平洋績佳可吸
劉思明：港股續上落巿 ASM太平洋績佳可吸
周顯：電動車的先天缺陷
周顯：電動車的先天缺陷
湯文亮：此曲只應天上有
湯文亮：此曲只應天上有
旺角ONE SOHO批預售 參考維港滙價 最快今日開價 旺角區6年首個新盤
旺角ONE SOHO批預售 參考維港滙價 最快今日開價 旺角區6年首個新盤
GRANDE MONACO 特色戶雙破頂
GRANDE MONACO 特色戶雙破頂
佳寶14億沽葵涌工廈 撤辣後最大宗
佳寶14億沽葵涌工廈 撤辣後最大宗
中國重汽6880萬沽貝沙灣4房戶
中國重汽6880萬沽貝沙灣4房戶
仲量聯行：首季亞太地產投資額按季跌23%
仲量聯行：首季亞太地產投資額按季跌23%
內地請保母 職能薪金類別多
內地請保母 職能薪金類別多
灣區須知：招聘保母問清背景資歷
灣區須知：招聘保母問清背景資歷
TEC朱雙珠：中資企業蜂擁港上市 帶旺商務中心
TEC朱雙珠：中資企業蜂擁港上市 帶旺商務中心
從滬來港事業家庭兩得意 最重要適應轉變
從滬來港事業家庭兩得意 最重要適應轉變