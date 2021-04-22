新都城特色戶1163萬沽 反修例前水平

譽‧港灣2房實呎破2萬

4個月彈一成

此外，新蒲崗譽．港灣亦錄近年高價成交。利嘉閣高級經理黃民傑表示，譽．港灣6座中層G室，實用面積525方呎，2房間隔，以1088萬元成交，實呎20,724元，為屋苑分層戶今年呎價新高，並比市價高約5%。原業主2011年1月以約526萬元購入單位，帳面獲利約562萬元或近1.1倍。同座中層E室，實用面積535方呎，同屬2房間隔，景觀亦與是次成交單位相若，於去年底以990萬元易手，實呎18,505元，相隔4個月，是次成交呎價較之前高12%。

愉景新城毗鄰雙凶宅2房748萬沽

另市場消息指，荃灣愉景新城6座低層C室，新近以748萬元易手，實用面積485方呎，2房間隔，實呎15,423元。原業主2012年以318萬元購入，持貨9年，帳面獲利430萬元或約1.4倍。

據了解，單位窗戶正對着的5座曾於數年前發生事故，而單位樓上亦在11年前發生事故。屋苑5座亦有景觀及質素相若單位，同樣鄰近該兩伙事故單位的2房戶，上月以660萬元成交，該單位實用面積470方呎，實呎14,942元，是次成交呎價較上述單位高約3%。