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中國重汽6880萬沽貝沙灣4房戶

【明報專訊】不少來自不同界別的城中名人相繼沽出豪宅，其中上市公司中國重汽（3808）或相關人士，新近以約6880萬元售出薄扶林貝沙灣一個4房單位，較上月初同類單位售價高約3%，另莊士機構（0367）或相關人士，亦以2500萬元售出中半山晨光大廈一單位。

市場消息指，貝沙灣4期5座中層B室，實用面積1886方呎，4房雙套房間隔，最新以6880萬元易手，實呎36,479元，對比同座高數層面積相同單位上月初6700萬元略高3%。

單位由中國重汽（維爾京群島）有限公司早於2009年以3750萬元購入，持貨12年，帳面獲利3130萬元或逾八成，公司董事包括蔡東、馬純濟、童金根等，即為上市公司中國重汽管理層。

莊家彬等2500萬沽半山近70年豪宅

此外，亦有本地老牌家族趁機沽貨。市場消息指，樓齡約67年的中半山麥當勞道晨光大廈低層D室，實用面積1370方呎，3房間隔，最新以約2500萬元售出，實呎18,248元。原業主3BUILD.COM LIMITED，董事包括莊士機構主席兼董事總經理莊家彬等，於2006年以1050萬元購入，持貨15年，帳面獲利1450萬元或約1.4倍。

鄭家富188萬沽海怡車位

妻672萬沽新都城2房戶

另一方面，近月先後有多名政界人士沽貨，土地註冊處顯示，鴨脷洲海怡半島3期停車場雙號車位，本月中以188萬元售出，原業主為前立法會議員鄭家富，早於1997年以約87萬元購入該車位，持貨24年後沽出，帳面獲利101萬元或1.1倍。

事實上，土地註冊處亦顯示，鄭家富妻子上月亦以672萬元售出將軍澳新都城1期2座高層C單位，實用面積364方呎，2房間隔，實呎18,462元，單位由鄭家富與妻子於1997年以約298萬元購入，至2009年內部轉讓予妻子持有，現成交價較1997年購入價高約374萬元或1.2倍。

相關字詞﹕貝沙灣 晨光大廈 海怡半島 新都城 中國重汽 莊士機構 鄭家富 名人沽貨

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