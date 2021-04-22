經濟

香港地產

佳寶14億沽葵涌工廈 撤辣後最大宗

【明報專訊】政府就非住宅物業撤辣，加上推出標準金額補地價制度，工廈物業成追捧目標，外資亦爭相購入。連鎖超市佳寶食品超級市場老闆林曉毅，新近沽出集團位於葵涌的總部大樓佳寶集團中心，作價14.35億元，為去年11月底政府就非住宅物業撤辣後，最大宗工商物業成交，市傳買家為美國基金。另市傳黑石基金亦向英皇（0163）購入觀塘新傳媒集團中心，成交價5.08億元。

11年帳賺11億 傳美基金承接

近月先後出售多個物業的林曉毅，最新沽出集團總部。土地註冊處顯示，葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心，上月以14.35億元出售予海外註冊公司KB GROUP （BVI） LIMITED，物業總樓面約29.17萬方呎，呎價約4919元。市場盛傳，新買家為美國安祖高頓基金。據悉佳寶將以月租約478萬元售後租回物業，新業主租金回報約4厘。

林曉毅早於2010年6月以3.48億元購入該物業作集團總部，持貨約11年，帳面獲利10.87億元或3.12倍。

英皇觀塘工廈5億沽 傳黑石購

另英皇集團昨日亦公布，以5.08億元沽出觀塘鴻圖道82號新傳媒集團中心全幢，物業樓高10 層，總樓面約8.95萬方呎，呎價約5675元，原業主持貨約10年，帳面獲利2.53億元或近1倍；市傳買家為黑石基金。資料顯示，英皇在2011年以2.55億元購入物業，2019年向城規會申請活化，計劃放寬地積比率20%，重建為1幢29層高新式工廈，且同年獲批。

第一太平戴維斯副董事總經理蕭兆新分析指，疫情受控，本地經濟活動表現回升，對基金而言，香港市場仍具吸引力。政府早前推出標準金額補地價制度，令工業物業成追捧目標，預計其潛力可望看高一線。

葉氏化工標售粉嶺工廈 市值3億

另外，葉氏化工（0408）委託世邦魏理仕，招標出售粉嶺業暢街13號葉氏化工大廈全幢。據悉，項目市值約3億元，以全幢物業總樓面63,897方呎計，呎價4695元。葉氏化工大廈於1990年落成，地盤面積約12,895方呎，現為一幢6層高工業大廈，物業地下樓層提供私家車及貨車位。

相關字詞﹕第一太平戴維斯 黑石基金 葉氏化工 英皇集團 安祖高頓基金 林曉毅 佳寶食品超級市場

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