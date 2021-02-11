GRANDE MONACO 特色戶雙破頂

瑧譽17號屋實呎3.1萬創新高

保利（0119）屯門青山灣瑧譽，最新售出17號屋、實用面積4234呎5房5套設計，成交價逾1.329億元（連雙車位）、實呎31,389元，連屋內家俬裝修售出，成交價和呎價均創瑧譽新高；瑧譽暫累沽5幢洋房，套現6億元。

此外，恒地（0012）元朗尚悅‧天城，最新以2480.8萬元售出15號屋；實用面積1772方呎連花園、實呎1.4萬元；項目累售8幢洋房、共套現逾2億元。

雷霆：瓏珀山首批本周開標

另新地已屆現樓的將軍澳天晉IIIA，推出項目最後兩幢洋房第5、6號屋，實用面積同為1594方呎，4月25日（周日）起招標。同系沙田多石街瓏珀山1期，亦推出首批單位招標，新地副董事總經理雷霆回應指，本周內會公布首批單位中標價。

另外，高銀集團銷售的何文田傲玟，本月13日以1.21億元、實呎5萬元售出的1座28、29樓C室複式戶，成交紀錄冊顯示買家已撻訂，料遭沒收5%訂金，涉逾605萬元。