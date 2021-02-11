旺角ONE SOHO批預售 參考維港滙價 最快今日開價 旺角區6年首個新盤

明報記者 林可為、歐陽慧恩

預計2023年7月落成的ONE SOHO，樓花期長約27個月，是旺角區內6年來首個全新住宅盤。翻查資料，新世界（0017）和市建局合作的奶路臣街SKYPARK，2015年6月首推折實均呎1.86萬元，屋苑近日二手成交實呎介乎1.9萬至2萬元。

1房佔近九成 262方呎起

至於ONE SOHO單位設計涵蓋開放式至2房，實用262至374方呎，當中1房戶277伙、佔項目單位總數86%；另有23伙2房戶、15伙開放式戶、另7伙屬特色戶。當中面積最細為3樓至11樓B8室，實用262方呎開放式戶。

發展商今日會向傳媒開放示範單位，全部單位均採開放式廚房設計，樓書內「有關資料」一欄列明，發展項目沒有安裝供應煤氣至住宅物業的氣體喉，住宅物業內不能明火煮食。此外，項目設有14個住客車位和電單車位。

公司客付3536萬辣稅 購維港滙天池屋

信置營業部集團聯席董事田兆源預計，項目下月正式開售，首張價單料涉不少於65伙，開價參考信置有份參與發展的維港滙。資料顯示，維港滙I於上月初推出的首批折實均呎為24,628元，樓盤開售以來累沽逾300伙、估計套現40億元。

另土地註冊處資料顯示，維港滙I第1座頂層複式「天池屋」，上月以逾1.178億元售出，買家以公司名義SEAKING GROUP LIMITED作登記，意味買家須付樓價30%即約3536萬元辣稅；單位實用2189方呎連平台和天台，4房4套間隔、實呎53,850元，成交價和呎價創項目新高，成交價亦貴絕同區。

另新地（0016）周六首輪開售129伙的屯門御海灣II，市場消息指，項目上周六收票至今，過去5日累收1200票，以周六發價單賣128伙計（另1伙招標），超額8倍。

御海灣II累收1200票 超額8倍

另路勁（1098）牽頭的黃竹坑港島南岸晉環，亦推售在即；路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目擬為買家提供高成數按揭，最高為樓價七成，首張價單將提供不少於160伙，涉1房至3房戶。