「大劉」聘福臨門大廚 因對方已冇得撈

稱曾好言相勸 叫徐德強勿累積新債

大劉又話，徐德強早年的確曾經親自拜訪問佢借錢，但問到有乜嘢還錢計劃時，徐德強卻當場被嚇至目瞪口呆，最終才未有借錢畀佢。其後徐德強有一次喺福臨門貴賓房門口再次提出借錢，大劉好言相勸，叫佢申請破產，不要再累積新債。

至於被指挖角福臨門廚師，大劉話，數年前某日喺福臨門點咗一份乾炒牛河，發現水準及不上之前一成，經查問後才知道一班老廚師已被辭退，大劉曾向新廚師們提出意見，不過之後依然覺得未如理想。

徐德強其後亦有以短訊通知大劉已辭退一班老廚師，大劉當時大歎佢「傻仔」，辭退一批廚藝精湛好廚師。約兩個月後，這些被辭退廚師成為了大劉家廚。

事實上，大劉早在2017年及2020年，先後自行及透過愛妻甘比表明，並非是在廚師們仍在福臨門工作時挖角，而是廚師們離開福臨門後未有工作，他才僱用為家廚，以及解釋不再光顧福臨門「主要原因是換了大廚後，食物水準不斷下降，完全不符合他個人的要求」。

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[小琴密語]