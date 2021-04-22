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經濟
2021年4月22日星期四
技術取勝
投資策略
外電：人行出手購華融千億資產 冀回歸本業處理不良資產 標普：市場對國企債憂慮增
亞太股市受累確診回升 恒指再失20天線
華晨首召開債權人會議 初步債權金額358億
國泰再傳裁員 兼推無薪假「回贈」工資
產品需求增加 ASM首季盈利飈近20倍
中國燃氣配股套120億 擬收購擴大微管網
匯控調派高層駐港 亞洲員工憂慮 彭博：王冬勝對調遷成本表不滿 消息指不實
萬達擬年底前分拆商業地產管理業務在港上市
聯通首季純利逾38億元 多賺兩成
香港寬頻網購每日700宗 暫僅及港視2% 大摩：財務影響有限
財政部伙信德入主鳳凰衛視 上周五完成交易
富途配股集資近百億拓孖展業務
長汽上季轉賺逾16億
Netflix首季用戶增速弱 料今季更差僅增百萬戶 股價早段跌8%
新iOS系統下周一推 或影響數碼營銷
德意志交易所：Coinbase明除牌
張兆聰：半導體供應緊 華虹可博反彈
李曉佳：歐超聯事件：足協足總腐敗是常識吧
技術取勝：中石化3.9元成重要支持
「大劉」聘福臨門大廚 因對方已冇得撈
WFH與死神距離
劉思明：港股續上落巿 ASM太平洋績佳可吸
周顯：電動車的先天缺陷
湯文亮：此曲只應天上有
旺角ONE SOHO批預售 參考維港滙價 最快今日開價 旺角區6年首個新盤
GRANDE MONACO 特色戶雙破頂
佳寶14億沽葵涌工廈 撤辣後最大宗
中國重汽6880萬沽貝沙灣4房戶
新都城特色戶1163萬沽 反修例前水平
仲量聯行：首季亞太地產投資額按季跌23%
內地請保母 職能薪金類別多
灣區須知：招聘保母問清背景資歷
TEC朱雙珠：中資企業蜂擁港上市 帶旺商務中心
從滬來港事業家庭兩得意 最重要適應轉變
技術取勝：中石化3.9元成重要支持
【明報專訊】先健科技料4.5元沽壓大（圖）
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