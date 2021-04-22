李曉佳：歐超聯事件：足協足總腐敗是常識吧

本欄刊於經濟版，為免讀者不知就裏，姑且嘗試簡單介紹一下背景：全球各國都設有足總，一般負責管理本土足球聯賽，即使是最受歡迎的英超，雖然大部分事務，如洽商轉播權等商業合作都由多間球會組成的英超賽會管理，但英格蘭足總仍是特別股東，在部分議案中擁有「一票否決權」。

在各地足總之上則以洲為單位設立足協，工作性質與足總類似，但賽事由球會覆蓋至國家隊比賽；而國際足協為最高級組織，被視為足球世界最高榮譽的世界盃，就是由國際足協領頭舉辦。而全球最賺錢的首推英、西、德、意4國的頂級足球聯賽，由歐洲足協舉辦的「歐洲聯賽冠軍盃（歐聯）」更被視為是球會級最高榮譽。

大小球會與足協足總金錢角力

簡單而言，球會靠商業贊助、球賽門票及周邊商品賺錢，而足協及足總則在商業轉播、球賽收益中分成「抽水」。今次包括皇家馬德里、巴塞隆拿及曼聯等12家豪門球會發起「歐超聯」，最大問題癥結正是大球會、「非大球會」與足協足總之間的金錢角力。

歐洲足協作為官方機構，主席是由多個成員國足總代表選出，其中一個轉捩點是2007年柏天尼獲多個小國足總支持下當選主席（其後他捲入賄選醜聞），為了「回報」這些小國，柏天尼上任後積極改革歐聯（當時稱為歐冠），不斷改制下，令不少中小球會、二三流聯賽賺錢更多，但這些「羊毛」不少卻是從大球會身上抽出，因此過去多年來球會老闆們與歐洲足協之間一直存在嫌隙；其中一個重要例子，是在2018年成立、被不少球迷視為「雞肋」的歐洲國家聯賽，連同國家隊比賽，球員一年動輒踢上百場比賽，一旦受傷卻要由球會埋單，班主們自是不滿。

由2008年金融海嘯開始全球央行大量放水，當中體育產業亦吸引大量資金流入，巨額轉播費、商業贊助湧入，甚至今次歐超聯的提案，亦是由摩根大通提供大量貸款支持。頂級球員身價、人工亦水漲船高，球員間貧富懸殊不斷拉闊；問題是球會收入不錯是有增長，但遠不如球員人工增長得快，舉例說，「萬人迷」碧咸2003年在皇馬巔峰時年薪是340萬鎊（約3700萬港元），而美斯去年在巴塞年薪約9200萬美元（約7.2億港元）。《金融時報》日前就有一項統計，意甲名門AC米蘭去年度球員人工佔收入比例接近100%，同在意甲的祖雲達斯及英超曼城都超過七成，其他有份參與「叛變」的12豪門球會，大多佔比亦超過五成。更「大鑊」的是去年全球爆發新冠疫情，超過一年沒有觀眾入場，根據德勤報告，門票收入一般佔豪門約一至兩成收入，加上其他商業贊助萎縮，收入銳減，但球員人工必須照出，球會急欲另找財路下才有歐超聯的誕生。

球會老闆「市儈」沒錯 錯在不顧民情

事實上，作為香港人，對於足總這種官方機構的問題應該不陌生，去年審計報告就揭香港足總的管治問題，被石禮謙形容為「冇規冇矩」。每年獲政府撥出大量資助，球員、球賽、球會卻不見有任何改善，遲遲沒有人追究「資金去哪兒」，只見到每次大賽前後，霍震霆、霍啟剛等人笑著拍照「攞彩」。

筆者看來，全球球會老闆「市儈」本不是錯，錯的可能只是太不顧民情，但只顧歛財的足協高層根本無權指摘，因為他們也只是一群滿口仁義的既得利益者；真正有權指摘球會的只有每周買票支持的球迷們，問題是金錢足球是一條單程路，如果球迷們想要回昔日純粹的足球娛樂，也未免太過天真。

[李曉佳 財經澡堂]