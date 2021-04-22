德意志交易所：Coinbase明除牌

全球晶片供應短缺之際，製造晶片的設備需求急升。荷蘭光刻機巨頭ASML上季利潤飈升近2.5倍至13.3億歐元（約124億港元），季度收入按年增長近80%至43.6億歐元（約407億港元），毛利率達到53.9%。

ASML上季利潤飈近2.5倍

ASML上調2021年的收入預測，最新預計全年收入增長近30%，而全年毛利率將介乎51％至52％之間。強勁的現金流，將使ASML在未來數季能大量回購股票。ASML預計，將提前完成去年1月宣布的60億歐元（約560億港元）股票回購計劃。

《華爾街日報》引述知情人士稱，遊戲玩家聊天平台Discord已終止與微軟等潛在買家洽談賣盤，打算尋求首次公開募股（IPO）。消息稱，微軟曾打算斥資100億美元收購Discord，而該公司評估了至少3家公司的收購意向，目前傾向保持獨立。

（綜合報道）

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