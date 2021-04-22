新iOS系統下周一推 或影響數碼營銷

追蹤器AirTag 可綁定貴重物品

蘋果的春季發布會亦重點推介iPhone 12及12 mini將推出新的紫色機殼。紫色版本將在本周五開始預購，並在4月30日起上市。蘋果亦發布了傳聞已久的藍牙追蹤器AirTag，把它固定在手袋、鎖匙、背囊或其他物品上，就可透過iOS系統的「尋找」（Find My）軟件，找到已綁定AirTag的物品。

這產品可配合蘋果提供的配件，例如皮革掛環、鎖匙圈或行李牌等使用，以便把AirTag與各式貴重物品連繫。AirTag內的可更換電池，可使用大約1年。只要將AirTag放在iPhone附近，即可自動連接。AirTag將於本月底上市，每個售價為239港元，4個售799港元。不過Tile早已推出類似產品，該公司質疑蘋果會不公平地限制競爭，呼籲美國國會對其展開調查。

此外，蘋果也發布了採用自家M1晶片的iMac，將處理器、圖像處理及記憶體等整合至單一晶片，令新一代24吋屏幕的iMac，厚度只有11.5毫米。升級版iMac分兩個版本，高階版為8核處理器搭配8核GPU，定價11,499港元起，提供藍、綠、粉紅、銀、黃、橙、紫7種顏色選擇。低階版為8核處理器搭配7核GPU，定價9999港元起，有藍、綠、粉紅、銀4種顏色選擇。

新一代iMac及iPad Pro 採自家M1晶片

與此同時，新一代iPad Pro也採用M1晶片，高階版更配備12.9吋Liquid Retina XDR顯示屏等，蘋果形容它為歷來功能最強大的iPad Pro。新一代iMac和iPad Pro將於4月底起開始在本港接受預購，並預定在5月中以後上市。此外，蘋果亦推出搭載A12處理器的Apple TV 4K機頂盒，擁有兩倍高動態範圍 （HDR） 影片格率，兼容杜比全景聲的音響系統，提高視聽質素，售價由1399港元起。

（綜合報道）

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