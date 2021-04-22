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Netflix首季用戶增速弱 料今季更差僅增百萬戶 股價早段跌8%

【明報專訊】經濟活動逐漸重啟之際，在疫情期間訂戶急增的串流媒體巨擘Netflix面臨增長瓶頸。Netflix最新公布，今年首季訂戶僅增長398萬，遠低於該公司原先預期的600萬戶，是2013年以來最疲弱的首季訂戶增長。Netflix預計次季情况更嚴峻，訂戶增長只有100萬，遠低於分析師平均預期的444萬。Netflix將問題歸咎於疫情帶來的「推前」效應，使訂戶增長提前在去年實現，卻損害今年的表現。相比之下，Netflix去年首季的訂戶增加1580萬，增幅是歷季之冠，全年新增訂戶達3700萬戶。

首季增398萬戶 8年同期最弱

受訂戶增長放緩影響，Netflix早段股價跌8%。

美股連跌兩日後早段回升，道指早段反彈200點。受惠於經濟重啟的航空股、郵輪股反彈。《華盛頓郵報》引述消息人士稱，拜登政府正籌劃更多刺激計劃，包括延長兒童稅務寬減，預計該計劃總值至少1萬億美元。加上多數已公布業績的標普500企業的表現比預期好，刺激美股反彈。

隨着更多國家放寬防疫封鎖措施，加上已接種疫苗的消費者增加出門，令疫情期間的宅經濟消費方式產生變化。北美等地的影院及公眾場所重新開放，加上串流媒體的競爭加劇，都為Netflix的訂戶增長前景響起警號。

上季Netflix的新增訂戶主要來自海外市場，包括歐洲和中東地區在內的新訂戶達180萬，亞洲區的新增訂戶也有140萬。不過Netflix上季在北美本土市場僅增加45萬新訂戶，預計次季的北美訂戶人數更大致持平。截至3月底，其全球訂戶總數2.08億。

Netflix董事長兼聯席行政總裁Reed Hastings表示：「訂戶增長只是暫時有點波動。」Netflix在致股東信承認，疫情導致影片製作延遲，令上半年的節目內容較少。與此同時，Netflix面臨的競爭加劇。迪士尼的串流媒體平台Disney+僅推出約一年半，已在全球擁有1億訂戶。此外，HBO Max、蘋果公司的Apple TV+及亞馬遜的Prime Video等競爭對手，也紛紛為影片內容投入巨資，推高了節目成本。

不過Netflix表示，訂戶增長遜於預期，與業界競爭無關。因為即使Netflix在去年10月加價，其訂戶的流失量仍按年減少。隨着一些受歡迎的劇集將在下半年播出第一季，Netflix預計屆時訂戶增長將有所加快。

本季起回購 料規模50億美元

隨着去年訂戶人數大幅提升，Netflix的收入增長已足夠覆蓋其營運成本及內容支出，這是該公司的重要里程。Netflix第一季收入按年增長逾兩成至71.6億美元，利潤按年增長逾2倍至17.1億美元。該公司預期，今年的節目內容開支將超過170億美元，但維持今年實現自由現金流收支平衡的目標。

Netflix近期通過收購和版權交易，擴大影片陣容，例如與索尼影視娛樂（Sony Pictures Entertainment）達成為期5年、價值超過10億美元的協議，從明年起Netflix將擁有索尼電影的串流媒體播放版權。此外，雙方將合作為串流媒體業務製作原創內容。

Netflix另計劃從本季起回購股份，是2012年以來首次，並將最多回購價值50億美元的股票。

（綜合報道）

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