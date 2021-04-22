經濟

富途配股集資近百億拓孖展業務

【明報專訊】在美國上市的中資券商富途早前配股，昨夜宣布配售股份已完成定價，每股130美元。按此計算，最終集資12.35億美元（約為96.3億港元）。此外，包銷商於未來30日內可再額外認購142.5萬股。富途本周二（20日）宣布，將配售950萬股美股預託證券（ADR），用於拓展業務等。消息引發富途股份大跌23.4%，周二收報136.24美元。公告指出，集資額將用於發展孖展業務、國際業務拓展、申請新牌照及潛在併購機會等。

定價每股130美元

截至昨夜9時，富途盤前再跌約3.4%，ADR低見131美元。路透報道指出，富途過去兩年內已經第三度集資。報道引述花旗分析師稱，本次配股將令富途每股盈利攤薄約3.3%。雖然受配股消息影響，但富途年初至今仍有1.7倍升幅。公司今年進軍新加坡，創始人李華近期曾「放風」，指海外及本港用戶未來有望於富途交易比特幣。

交銀國際報告指出，富途孖展業務快速增長，至今收入已佔總收入兩成，看好長期增長。該行將目標價上調至142美元，維持中性評級。不過，受Archegos事件影響，近期高風險孖展引起全球關注。財庫副局長陳浩濂昨表示，證監會正加強監控主要經紀商對高槓桿基金風險管理，以減輕基金發生違約時對證券市場和經紀人造成的風險。他又稱，證監會一向有監察大型經紀向基金提供孖展的做法。

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