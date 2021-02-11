香港寬頻網購每日700宗 暫僅及港視2% 大摩：財務影響有限

明報記者 陳麗歡

翻查資料，香港寬頻持有Home+ 50％股權外，其次是持股40％的 TVB，鴻福堂則持股10％。香港寬頻去年11月成立Home+，集團指交易宗數由去年初推出時每日約100宗，至今年2月已增至700宗，其中單日最高達2000宗。目前平台已與超過500家商戶及品牌合作，為客戶提供約1萬件產品。摩根士丹利發表報告指出，由於香港寬頻僅持五成股權，目前財務影響有限。

楊主光：網購平台現仍處「燒錢」階段

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光稱，Home+現時仍處於「燒錢」階段，但強調彈性較大將全力出擊。楊主光指原定投資逾1億元於該平台上，目前仍在投資中，將來亦會開發線上到線下（O2O）業務。他又稱，現時所有電商佔香港零售市場仍少於10%，以所有電商最大的假想敵為傳統零售商，未來歡迎與其他伙伴合作達到雙贏局面。

香港寬頻績前收報11.6元，全日升0.2％。集團期內收入升近四成至62.3億元，主要受惠於資訊科技解決方案業務「JOS」的6個月經營業績。EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年升2％至13.12億元。

楊主光表示，於未來一季之內，會推出全新的OTT及移動服務，又會與和記電訊（0215）旗下的3香港合作發展5G的MVNO（虛擬流動網絡經營商）。

EBITDA按年升2%至13億

期內，住宅寬頻收入按年跌2.16％至12.24億元，住宅ARPU（每月每戶平均收入）按年跌1％至189元。住宅寬頻用戶約88.6萬，按年持平，市場份額約34.4%。流動通訊用戶則跌1%至26.9萬戶，按年跌1％，流動通訊ARPU按年跌6％至108元。香港寬頻解釋，住宅收入跌幅主要因去年推出月費減免計劃影響，而疫情亦為提升ARPU造成壓力，惟目前客戶轉台有所減少，而追加銷售OTT娛樂及其他服務的機會增加。

企業方案方面，其收入按年升14.95％至26.15億元，企業ARPU亦按年升9％至3028元。企業寬頻客戶達11.8萬戶，按年升2％，市場份額達36.7％。