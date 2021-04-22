萬達擬年底前分拆商業地產管理業務在港上市

據上述消息人士指出，這次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標是估值達到2000億元人民幣。但其中一位消息人士說，萬達和其財務顧問接洽的數個潛在投資人都認為該估值目標「太高」。

目標估值達2000億元人幣

不過，知情人士又稱，萬達集團計劃7月前完成這項融資，並於9月提交IPO申請。萬達集團未回應置評請求。

在2016年，大連萬達董事長王健林曾表示萬達H股估值被嚴重低估，決定在萬達商業在港上市僅年半後將公司私有化，並尋求回歸A股。大連萬達當時與投資者簽署對賭協議，若公司退市滿兩年或2018年8月底前未能回A，萬達需回購全數股份，並向境外及境內投資者支付分別12厘及10厘利息。惟最終回A一拖再拖，萬達中途更要將集團拆骨，分別將酒店及文旅項目等重要資產售予內房富力（2777）及融創中國（1918）等，但仍無助回A，計劃於今年初正式觸礁。

此外，大連萬達旗下萬達酒店（0169）公布主席換人，丁本錫退任主席，但留任非執董；集團委任執董寧奇峰為主席。