匯控調派高層駐港 亞洲員工憂慮 彭博：王冬勝對調遷成本表不滿 消息指不實

明報記者 歐陽偉昉

除職權重疊，有消息指出，環球主管來港必然會增加亞太區的開支，令亞太區成本對收入比率上升，因此高層調遷公布後，有員工會感到憂慮。不過，另有消息向本報表示，3名高層來港後的工資、住房等支出，應會繼續由總部負責，記帳在亞洲業務的開支相對並非大數目。彭博社亦提及，部分匯控員工對於更多領導權轉移到香港感到興奮。

憂職權重疊 增亞太區開支

匯控宣布，會在今年下半年將資本市場聯席行政總裁Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤 （Nuno Matos）、環球工商金融行政總裁Barry O'Byrne調派到香港，只留下另一名資本市場聯席行政總裁在倫敦。消息指Greg Guyett為使員工安心，曾在上周全球電話會議中表明，調遷來港並非因為亞洲地區管理不善。

Guyett：調遷非亞洲區管理不善

彭博社引述高級銀行家預計，王冬勝在工作上擁有高度自主權，高層遷港後或會與環球主管產生摩擦。另外，匯控正尋找人選接替現年69歲的王冬勝，分析指若王冬勝與環球主管產生任何摩擦，都會令繼任工作變得更複雜，例如人選之一的亞太區環球銀行業務主管廖宜建，目前同時向王冬勝和Guyett匯報。

匯控：反映集團領導層重視高增長市場

匯控回應彭博報道時表示，亞太區是集團環球銀行及資本市場、工商金融，以及財富管理及個人銀行三大業務的長遠發展重點，相關環球業務主管常駐香港的決定，反映集團領導層對高增長市場的重視。有消息指出，彭博提到的市場揣測完全沒有事實根據。

匯控去年在亞洲錄得128.32億美元稅前盈利，彌補了在歐洲的虧損，行政總裁祈耀年去年公布，會將資源從歐美改投在亞洲市場。不過近年中國和西方關係惡化，去年匯控因華為事件曾成為中國官媒針對目標。

祈耀年接受《金融時報》訪問表示，不會因為雙方關係緊張而動搖其核心策略，而會盡力控制所受的影響。匯控因支持《港區國安法》，被英國國會議員批評，祈耀年表示該行不想成為政治組織，作為香港的主要銀行，早前經歷艱難的12至18個月，但該行「永遠不會離開」香港業務。