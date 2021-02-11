中國燃氣配股套120億 擬收購擴大微管網

【明報專訊】本周連續3日收市後出現規模逾百億元的配股。其中，中國燃氣（0384）昨日便於收市後，以先舊後新方式配售3.92億股股份，每股介乎29.75至30.75元，較昨日收市價的32.7元折讓5.9%至9.02%，集資116.6億至120.54億元。此外，建滔集團（0148）主席張國榮同日亦配售手上股份套現。
繼美團（3690）、安踏（2020）本周先後配股集資合共逾900億元後，續有過百億元配股再現。彭博引述銷售文件顯示，中燃擬先舊後新配售集資116.6億元至120.54億元，配售集資所得款項，擬用於在內地城市燃氣分銷業務的潛在收購機會，擴大液化石油氣智能微管網業務，發展分佈式供熱業務以及一般公司用途。瑞銀為聯席全球協調行。
中燃昨日收報32.7元，全日升0.3%，成交額達2.88億元。
建滔張國榮沽貨套逾11億
此外，建滔集團主席張國榮旗下私人公司Hallgain，昨日收市後透過傑富瑞配售建滔股份，以每股42.9至43.75元，配售2700萬股，套現介乎11.583億至11.81億元。
是次配售可按反應加碼額外出售900萬股，令到配售股份數目增至3600萬股，套現金額可增至最多15.75億元。配售價較昨日收市價46.3元折讓5.51%至7.34%，而配售方將在完成交易後，受90天禁售限制。