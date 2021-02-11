中國燃氣配股套120億 擬收購擴大微管網

繼美團（3690）、安踏（2020）本周先後配股集資合共逾900億元後，續有過百億元配股再現。彭博引述銷售文件顯示，中燃擬先舊後新配售集資116.6億元至120.54億元，配售集資所得款項，擬用於在內地城市燃氣分銷業務的潛在收購機會，擴大液化石油氣智能微管網業務，發展分佈式供熱業務以及一般公司用途。瑞銀為聯席全球協調行。

中燃昨日收報32.7元，全日升0.3%，成交額達2.88億元。

建滔張國榮沽貨套逾11億

此外，建滔集團主席張國榮旗下私人公司Hallgain，昨日收市後透過傑富瑞配售建滔股份，以每股42.9至43.75元，配售2700萬股，套現介乎11.583億至11.81億元。

是次配售可按反應加碼額外出售900萬股，令到配售股份數目增至3600萬股，套現金額可增至最多15.75億元。配售價較昨日收市價46.3元折讓5.51%至7.34%，而配售方將在完成交易後，受90天禁售限制。

建滔股價昨日收報46.3元，跌近1%。