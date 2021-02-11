經濟

產品需求增加 ASM首季盈利飈近20倍

【明報專訊】ASM太平洋（0522）公布今年首季度業績，受惠於半導體客戶擴產的需求帶動，加上數碼轉型、汽車電動化及5G在全球推出，車市又復蘇，其產品需求增加。盈利按年大升19.72倍，達5.28億元，好過市場預期。新增訂單及現金水平亦創歷史新高，分別達78.28億及46.1億元（見表）。該集團預計，在各國尋求晶片自給自足，半導體行業持續向好，料第二季度收入會介乎6億至6.5億美元水平。

CEO料第二季收入達6.5億美元

執行董事兼行政總裁黃梓達昨早在發布會上表示，第二季收入料可達6億至6.5億美元，動力源自首季的新增訂單10.1億美元，該等訂單與傳統的焊線機、SMT（表面貼裝技術）及先進封裝產品有關，同時光電業務的Mini LED工具及輿手機鏡頭有關的CIS新增訂單亦持續增加。儘管首季新增訂單超乎預期地高，但因應看好半導體行業下，他相信ASM會最終受惠。

集團現時手持現金達46.1億元，可預留更多資金支持市場需求及補充存貨。公司亦會增加產能應付，首選先擴充外判產能，適當時才擴充內部產能，今年度的資本開支維持在5億元水平。

大摩籲累積持倉 目標價131

ASM的股價受惠於首季業績做好，昨日逆市上升，全日升18.21%，收報118.8元，創1個月高位。摩根士丹利發表報告指，ASM首季的收入受惠於半導體方案部門的增長動力帶動，比預期的5億至5.5億美元為多，季內的毛利率比去年第四季的28.9%為高。訂單對付運比率為1.8，更為過去10年的高水平，儘管管理層未有給予指引，但是在全球出現設備荒下，該行預期ASM的訂單對付運比率會繼續處於高水平。該行給予ASM優於大市評級，並提議累積持倉，目標價為131元。

相關字詞﹕摩根士丹利 黃梓达 ASM太平洋

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