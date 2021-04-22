國泰再傳裁員 兼推無薪假「回贈」工資

據工會消息指，有聽到國泰6月再裁員的傳聞，受影響職員包括辦公室員工、後勤及駕駛波音777的機師，資方在回覆查詢時只表示沒有進一步消息提供。此外，消息又指國泰或考慮推出員工帶薪假計劃，構思是員工放9個月無薪假，可「回贈」1個月工資，放12個月無薪假的話，則「回贈」兩個月工資，推行時間有待公布。

民航工會：應先推自願離職

對是否裁員及推長達一年的無薪假，國泰稱不會回應傳聞。香港民用航空事業職工總會主席李永富指出，國泰向工會表示疫情下航空業復蘇速度未明，暫時尚有能力聘用現有員工，但未就裁員傳聞提供進一步消息。他認為，如果國泰要再削成本應先推出自願離職計劃，提供較豐厚離職條件，而非一刀切裁員，若真打算裁員，應盡快公布詳情及事前與工會商討。

受疫情衝擊，國泰去年錄巨額虧損216億元，大裁員雖令公司每月節省約5億元開支，但國泰早前表示，政府2月對機組人員實施更嚴格強制檢測，使運力進一步下降，令每月開支增加約4億元，幾近抹平裁員所省資金。而3月全年業績會上，行政總裁鄧健榮也沒正面回應會否有進一步裁員或無薪假安排，僅表示會採取負責任行動，保持集團現金流和流動性，但難保證一切不變或不採任何行動。