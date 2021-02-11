華晨首召開債權人會議 初步債權金額358億

遼寧省瀋陽市中級法院此前已裁定，對華晨集團及遼寧鑫瑞汽車等12間企業，適用實質合併重整方式進行審理，並指定華晨集團管理人擔任重整管理人。

另外，前日華晨集團因涉嫌以虛假申報文件騙取公開發行公司債券核准等違法行為，被中證監處以5360萬元罰款，並給予警告。

使用虛假文件被罰款5360萬

華晨集團亦涉及未經授權要上市子公司提供擔保，旗下仍未能公布去年業績而繼續停牌的華晨中國（1114），上星期便自揭家醜，稱收到核數師通知，才發現旗下金杯汽車向內地4間銀行提供未經授權擔保，以取得向華晨集團提供合共58.98億元的擔保貸款。此外，金杯汽車的銀行實際存款，比帳簿記錄少17.3億元，亦沒包括帳簿所記錄的6.5億元結構存款；及向兩間公司提供總額6.5億元的擔保。

華晨中國表示，已成立獨立董事委員會及擬就上述事件進行獨立調查。