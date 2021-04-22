亞太股市受累確診回升 恒指再失20天線

【明報專訊】隔晚美股在高位動盪回吐，亞洲區內多國新冠確診個案再度上升，日本擬再向大阪、東京發布「緊急事態宣言」，拖累區內股市下跌。港股連升3日後，昨日低開433點失守二萬九，全日沒有明顯反彈，收報28,621點，下跌513點或1.76%，在一周後再度跌穿20天線（28,631點）（圖）。國指收報10,888點，下跌1.78%，科指收報8185點，下跌1.52%，主板成交1543億元。
截至昨晚11時15分，恒指夜期報28,662點，高水40點。
安踏大股東減持跌7.7％最差藍籌
A股昨日表現靠穩，港股通有42.1億元淨買入。安踏體育（2020）被大股東折讓7.5%減持套現，有北水乘機入貨，昨錄31.74億元淨買入，安踏收市下跌7.67%，為表現最差藍籌。最近被大股東減持的美團（3690），昨亦有7.04億元淨買入，股價收市仍跌3.88%。
電商股繼續走弱，快手（1024）和京東（9618）跌逾3%，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）亦跌逾2%。金融股亦走弱，友邦（1299）跌2.19%，匯控（0005）跌1.95%。
防守型公用股成為避難所，煤氣（0003）升0.48%，為表現最佳藍籌，電能（0006）和中電（0002）逆市升約0.2%。
中壽盈喜 料首季純利增逾半
中資金融股將在月底公布首季業績，中國人壽（2628）收市後發盈喜，預期首季純利按年升55%至75%，至94億至128.18億元人民幣，主要受惠投資收益大幅增長。中壽昨隨大市跌1.02%，收報15.58元。