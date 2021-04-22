外電：人行出手購華融千億資產 冀回歸本業處理不良資產 標普：市場對國企債憂慮增

明報記者 陳子凌

彭博引述知情人士報道指，成方匯達計劃收購華融部分非盈利資產，此部分資產帳面價值超過1000億元（人民幣，下同），但未知有關方案實施的具體細節，一旦屬實，華融可望修復資產負債表，並回歸處置不良資產的主業。

剝離不良資產至同系 改善華融國際財務狀况

知情人士又透露，華融的離岸融資平台華融國際，正在剝離數百億元的不良資產至華融海外投資控股，以改善華融國際的財務狀况。華融國際前晚亦發聲明表示，首季已扭虧為盈，並為全年經營計劃奠定基礎。

在人行出手的消息刺激下，昨日華融多隻美元債價止跌微升，票息4.5厘的永續美元債升0.064美元，報0.798美元；2022年到期的票息3.75厘美元債報0.873美元，升0.046美元。

擔當白武士角色的成方匯達，於2019年5月成立，屬於人行管理的企業，去年3月錦州銀行（0416）陷不良貸款危機，正是成方匯達以100億元入股成第一大股東，更以450億元收購錦州銀行帳面原值約1500億元的問題資產，才令該行起死回生。

另一方面，此前將華融信用評級下調的標普昨日發表報告指，華融事件可能會促使市場重新評估中國政府對國企、資產管理公司及其他金融機構的支持，但相信中央將阻止局勢演變成系統性金融動盪，以免波及中國主權評級。

標普料中央終會出手 無損主權評級

標普認為，目前華融未有透露剝離問題資產的新進展，使投資者對其信心更加脆弱，只要問題未解決，華融可能需要依靠內部資源或其他資金，以滿足未來幾個月的離岸資金需求。不過，標普相信政府最終會給予華融支持，預計相關的資金能夠及時流向其核心離岸子公司華融國際。

標普同時指出，目前中國的主權評級沒有立即下調的風險，相信中央將密切關注局勢，並採取行動防止不確定性因素引發系統性的金融動盪，預計內地金融穩定不會受重大影響，華融事件亦不會給中國主權評級帶來直接風險。