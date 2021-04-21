龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支

【明報專訊】富蘭克林生物科技新領域基金經理Evan McCulloch及富蘭克林科技基金經理Jonathan Curtis在上周的網上會議上表示，現在科技與生物科技之間的界線變得模糊。今時今日，生物技術公司做藥物研發以及進行和組織臨牀前試驗等方法已大為成熟。不過，顯然這是一個難以突圍的行業，觀乎2000年後尚未有任何公司正式推出產品便可想而知。然而，今天的投資者在作出投資決策前，進行的盡職審查較以往更加全面，生物科技行業亦已顯著壯大且發展得更為成熟。以納斯達克生物科技指數為例，目前涵蓋的公司達270多家，而在2000年時僅有60多家。
人類對人類生物學和藥物的理解不斷加深，研發及商業化則為投資者投供獲取收益和回報的途徑，當中仍有許多醫療有待發現新的治療方式。因此，該行業的創新和進步仍大有可為，儘管現時相關板塊估值高企，但亦有找到優質股的空間。
政府政策高昂藥價為主要風險
生物科技面對的主要風險之一為政府政策，以及可能改變藥物報銷模式的潛在立法風險。高昂的藥品價格亦是另一隱憂，可能是該行業面臨的主要可持續風險。藥物開發是一個偉大的行業，但必須具備盈利能力方可生存和持續發展。因此，投資者必須仔細考量投資任何一家公司的優劣，例如與藥物的臨牀價值及功效相關的研發開支及其他成本等。
新冠病毒疫情充分突顯科技對日常生活的重要，其中數碼化轉型為最明顯的趨勢。數碼化轉型是指收集和利用數據提升對客戶的了解和業務流程效率，然後運用科技徹底改變整個業務甚至整個行業的營運方式。
據估計，全球企業於2020年在數碼化轉型的支出約為1.3萬億美元，但由於疫情爆發很可能加速企業的轉型計劃，因此這數字可能被大幅低估。因此，投資者現時只是看到數碼化領域巨大投資潛力的冰山一角。
疫情加速數碼化轉型趨勢
投資者可留意關於數碼化轉型的十大主題，包括人工智能/機器學習、安全雲計算、新商業、軟件即服務（SaaS）、數碼廣告、金融科技及數碼支付、物聯網、數碼協作、網絡安全及5G，同時需要了解各主題並擇優而投。其中，人工智能/機器學習和安全雲端運算對人們的日常生活產生最大的潛在影響，其前景可能最為吸引。
科技股近日走勢波動，而管理該板塊風險的正確方式是着眼於長遠回報、進行嚴謹的盡職審查並投資具長遠潛力的企業。科技板塊具有良好的抗通脹能力，因其營運模式一般以輕資產為主，不會因通脹壓力而可能增加投入成本。
政府監管為科技板塊的主要風險。美國、歐洲及中國政府等一直密切監視大型科技企業並向其施壓，以箝制其影響力和控制力。此等做法雖然對大型科企不利，卻造就中小型科企急起直追的機會，令後者競爭力提升，對投資者而言可能帶來正面機會。
併購成行業驅動力
生物技術正在醫療保健的醫學和治療領域掀起變化。科技的進步重新激發了生物學在醫學上的應用，但投資者需要注意的3個趨勢。首先為併購，併購活動仍然是該行業的主要驅動力。鑑於眾多中小型生物技術公司力求創新，但產品銷售渠道較為薄弱，惟大型生物製藥公司財務狀况的穩健，市場有望看到更多整合。
2020年因新冠疫情，隨着大流行停工導致積壓的企業湧現，交易活動預計將加速到2021年。為此，普華永道（PricewaterhouseCoopers）估計，截至2020年12月，該行業擁有1.47萬億美元的資本，可用於併購。到2020年，私募股權工具和對冲基金的生物技術敞口也大大增加。與其他醫療保健行業相比，生物技術在2020年獲得了私募股權及風險投資和對冲基金的最高投資。