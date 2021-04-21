龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支

人類對人類生物學和藥物的理解不斷加深，研發及商業化則為投資者投供獲取收益和回報的途徑，當中仍有許多醫療有待發現新的治療方式。因此，該行業的創新和進步仍大有可為，儘管現時相關板塊估值高企，但亦有找到優質股的空間。

政府政策高昂藥價為主要風險

生物科技面對的主要風險之一為政府政策，以及可能改變藥物報銷模式的潛在立法風險。高昂的藥品價格亦是另一隱憂，可能是該行業面臨的主要可持續風險。藥物開發是一個偉大的行業，但必須具備盈利能力方可生存和持續發展。因此，投資者必須仔細考量投資任何一家公司的優劣，例如與藥物的臨牀價值及功效相關的研發開支及其他成本等。

新冠病毒疫情充分突顯科技對日常生活的重要，其中數碼化轉型為最明顯的趨勢。數碼化轉型是指收集和利用數據提升對客戶的了解和業務流程效率，然後運用科技徹底改變整個業務甚至整個行業的營運方式。

據估計，全球企業於2020年在數碼化轉型的支出約為1.3萬億美元，但由於疫情爆發很可能加速企業的轉型計劃，因此這數字可能被大幅低估。因此，投資者現時只是看到數碼化領域巨大投資潛力的冰山一角。

疫情加速數碼化轉型趨勢

投資者可留意關於數碼化轉型的十大主題，包括人工智能/機器學習、安全雲計算、新商業、軟件即服務（SaaS）、數碼廣告、金融科技及數碼支付、物聯網、數碼協作、網絡安全及5G，同時需要了解各主題並擇優而投。其中，人工智能/機器學習和安全雲端運算對人們的日常生活產生最大的潛在影響，其前景可能最為吸引。

科技股近日走勢波動，而管理該板塊風險的正確方式是着眼於長遠回報、進行嚴謹的盡職審查並投資具長遠潛力的企業。科技板塊具有良好的抗通脹能力，因其營運模式一般以輕資產為主，不會因通脹壓力而可能增加投入成本。

政府監管為科技板塊的主要風險。美國、歐洲及中國政府等一直密切監視大型科技企業並向其施壓，以箝制其影響力和控制力。此等做法雖然對大型科企不利，卻造就中小型科企急起直追的機會，令後者競爭力提升，對投資者而言可能帶來正面機會。

併購成行業驅動力

生物技術正在醫療保健的醫學和治療領域掀起變化。科技的進步重新激發了生物學在醫學上的應用，但投資者需要注意的3個趨勢。首先為併購，併購活動仍然是該行業的主要驅動力。鑑於眾多中小型生物技術公司力求創新，但產品銷售渠道較為薄弱，惟大型生物製藥公司財務狀况的穩健，市場有望看到更多整合。

2020年因新冠疫情，隨着大流行停工導致積壓的企業湧現，交易活動預計將加速到2021年。為此，普華永道（PricewaterhouseCoopers）估計，截至2020年12月，該行業擁有1.47萬億美元的資本，可用於併購。到2020年，私募股權工具和對冲基金的生物技術敞口也大大增加。與其他醫療保健行業相比，生物技術在2020年獲得了私募股權及風險投資和對冲基金的最高投資。

龍彩霞 明報記者

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