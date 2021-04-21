Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出

【明報專訊】近月起入伙的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park，陸續錄得租賃成交。中原地產分行市務經理陳德孝表示，Wetland Seasons Park 16座中層6室，實用面積316方呎，1房間隔，以10,800元將單位租出，實用呎租34元。是次屬屋苑首宗1房租賃成交，租金與區內指標屋苑嘉湖山莊兩房單位相若。
租金與區內嘉湖2房相若
陳續稱，租客屬於區外年輕情侶，業主去年以408.35萬元買入單位；租客願意預先繳付半年租金，即約6.5萬元，故優先選擇該名租客，租金回報3.2厘。
另外，隨着啟德多個新盤入伙，區內本月連錄多宗租賃成交。香港置業區域董事胡耀才表示，啟德OASIS KAI TAK本月至今共錄4宗租務成交，其中位於5座中低層A室，兩房間隔，實用面積509方呎，以2.05萬元租出，實用呎租約40.3元。
該單位租客為單身人士，業主2017年9月以約1059.3萬元購入上述單位，租金回報2.3厘。
OASIS 2房月租2.05萬
此外， 中原副區域營業經理陳智欣表示，同樣位於啟德的嘉匯，其8座高層C室，實用面積501方呎，兩房間隔，以18,800元租出，實用呎租37.5元。業主上月以1180萬元購入單位，租金回報約1.9厘。
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