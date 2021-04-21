Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出

租金與區內嘉湖2房相若

陳續稱，租客屬於區外年輕情侶，業主去年以408.35萬元買入單位；租客願意預先繳付半年租金，即約6.5萬元，故優先選擇該名租客，租金回報3.2厘。

另外，隨着啟德多個新盤入伙，區內本月連錄多宗租賃成交。香港置業區域董事胡耀才表示，啟德OASIS KAI TAK本月至今共錄4宗租務成交，其中位於5座中低層A室，兩房間隔，實用面積509方呎，以2.05萬元租出，實用呎租約40.3元。

該單位租客為單身人士，業主2017年9月以約1059.3萬元購入上述單位，租金回報2.3厘。

OASIS 2房月租2.05萬

此外， 中原副區域營業經理陳智欣表示，同樣位於啟德的嘉匯，其8座高層C室，實用面積501方呎，兩房間隔，以18,800元租出，實用呎租37.5元。業主上月以1180萬元購入單位，租金回報約1.9厘。