經濟

香港地產

Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出

【明報專訊】近月起入伙的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park，陸續錄得租賃成交。中原地產分行市務經理陳德孝表示，Wetland Seasons Park 16座中層6室，實用面積316方呎，1房間隔，以10,800元將單位租出，實用呎租34元。是次屬屋苑首宗1房租賃成交，租金與區內指標屋苑嘉湖山莊兩房單位相若。

租金與區內嘉湖2房相若

陳續稱，租客屬於區外年輕情侶，業主去年以408.35萬元買入單位；租客願意預先繳付半年租金，即約6.5萬元，故優先選擇該名租客，租金回報3.2厘。

另外，隨着啟德多個新盤入伙，區內本月連錄多宗租賃成交。香港置業區域董事胡耀才表示，啟德OASIS KAI TAK本月至今共錄4宗租務成交，其中位於5座中低層A室，兩房間隔，實用面積509方呎，以2.05萬元租出，實用呎租約40.3元。

該單位租客為單身人士，業主2017年9月以約1059.3萬元購入上述單位，租金回報2.3厘。

OASIS 2房月租2.05萬

此外， 中原副區域營業經理陳智欣表示，同樣位於啟德的嘉匯，其8座高層C室，實用面積501方呎，兩房間隔，以18,800元租出，實用呎租37.5元。業主上月以1180萬元購入單位，租金回報約1.9厘。

相關字詞﹕嘉匯

上 / 下一篇新聞

銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億
銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億
中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市
中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市
恒指連升3日 未收復50天線
恒指連升3日 未收復50天線
券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」
券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」
王維基去年總酬金增2.3倍達1990萬
王維基去年總酬金增2.3倍達1990萬
彭博：監管擬重組華融子公司債務
彭博：監管擬重組華融子公司債務
「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億
「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億
王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董
王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董
渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務
渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務
星展擬52.8億人民幣 入股深圳農商行13%
星展擬52.8億人民幣 入股深圳農商行13%
兆科眼科截孖展超購21倍
兆科眼科截孖展超購21倍
中移動首季純利微增2.3%
中移動首季純利微增2.3%
網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市
網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市
聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成
聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成
fb加密幣Diem 計劃今年試驗
fb加密幣Diem 計劃今年試驗
張兆聰：銅價回暖 利紫金炒落後
張兆聰：銅價回暖 利紫金炒落後
植耀輝：呷哺跌過龍 海底撈看俏
植耀輝：呷哺跌過龍 海底撈看俏
技術取勝：和記電訊或試高位
技術取勝：和記電訊或試高位
網民諷恒大展模型車 業界澄清：全封閉設計正常
網民諷恒大展模型車 業界澄清：全封閉設計正常
數碼通新月費計劃 送迪士尼門票
數碼通新月費計劃 送迪士尼門票
劉思明：教育股勢強政策風險高 只宜小注
劉思明：教育股勢強政策風險高 只宜小注
周顯：解決土地問題何必勞煩中央？
周顯：解決土地問題何必勞煩中央？
湯文亮：讀《黃鶴樓》 不會借錢畀人
湯文亮：讀《黃鶴樓》 不會借錢畀人
君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景
君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景
寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶
寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶
御海灣II周六首輪開售129伙
御海灣II周六首輪開售129伙
蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬
蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬
龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支
龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支