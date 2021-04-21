經濟

香港地產

蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬

【明報專訊】近期工商舖市場亦交投暢旺，有名人沽貨且大幅獲利。土地註冊處顯示，由本港著名堪輿學家蘇民峰（圖）持有的中半山堅道124號泰豐大廈地舖，上月下旬以4800萬元易手，商舖面積約3600方呎計，呎價約1.33萬元。

資料顯示，蘇民峰2007年12月以本名蘇民立（SO MAN LAP）購入舖位，成交價1050萬元，呎價2917元。隨後蘇氏改以與楊佳佳（JONG LILIAN）共同持有的公司蘇民峰顧問有限公司持有商舖，現出售商舖帳面獲利3750萬元或3.57倍。

翻查資料，蘇民峰一直熱中於商舖投資，並鍾情中環區物業，先後購入多個中環商舖投資，除上述堅道商舖，蘇氏2014年曾以約3000萬元購入堅道45號添寶閣地舖，面積約1650方呎，呎價約1.82萬元。他又曾於2015年購入1460萬元鴨巴甸街19號舊樓，並在不足一周以摩貨形式沽出物業，成交價1760萬元，數天內極速獲利300萬元或21%。

盛滙1338萬低市價三成購土瓜灣舖

另有投資者看好舖市，在即將大規模重建的舊區內「撈筍盤」。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，日前基金以1338萬元購入土瓜灣銀漢街29號地舖，商舖面積約1100方呎，呎價約1.22萬元，成交價較市價低三成。據悉，商舖現由車房租用，月租2.4萬元， 租期至今年7月，即盛滙商舖基金現可享租金回報2.15厘。原業主2013年1月以1245萬元購入商舖，即持貨逾8年，帳面獲利93萬元或7.5%。

李氏稱，商舖鄰近市建局土瓜灣大型重建項目地盤，項目預計提供逾3000伙，他相信待有關項目落成後，周邊的商舖更具升值潛力，預計日後商舖租金回報可提升至3厘，而基金亦看好後市發展，現以2600萬元放售，較購入價高1262萬元或94%。他又稱，本港爆發新冠疫情後，商舖基金先後購入16個街舖，涉資3.5億元，今年仍着力購入商舖，預算約5億元。

相關字詞﹕李根興 盛滙商舖基金 堪輿學家 蘇民峰

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