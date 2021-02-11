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御海灣II周六首輪開售129伙

【明報專訊】踏入次季，多個新盤相繼開售，其中今年至今尚未有全新盤開售的新地（0016），旗下屯門御海灣II將於周六發售首輪129個單位（當中一伙為招標），項目暫收約1100票，超額約7.6倍。路勁（1098）、平保（2318）及港鐵（0066）合作的港鐵黃竹坑站港島南岸1期晉環，最快周四公布首張價單。

連日來已先後推出3張價單、合共172個單位的御海灣II，昨日已上載銷售安排，項目將於周六（24日）首輪開售，當中128伙，即包括35個1房、35個1房連儲物室及58個兩房戶將以發價單形式推出，另一伙特色戶，則會以招標形式推售。市場消息稱，截至昨晚7時半，項目已累積收約1100票，以首批發售之128個單位價單計，超額約7.6倍。

折實均呎18696元 市值9億

今批以價單推售的128伙，折實售價由567.8萬至855.81萬元，折實實呎由16,186至20,940元，整批單位折實平均實呎18,696元，折實後市值約9億元。據銷售安排顯示，項目將分兩組進行銷售，A組大手時段須購入兩伙指定單位，而B組散客時段時可購入1至2伙。項目將於本周五（23日）下午2時截票，並同日進行抽籤，抽籤結果將於當日下午4時後公布。

另外，新地沙田瓏珀山昨晚突上載銷售安排第2號，加推53伙以招標形式發售，單位涵蓋3房1套連工作間、3房1套連工作間及書房、4房1套連工作間、4房雙套連工作間及特色戶。

瓏珀山加推53伙招標

此外，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，晉環最快周四、周五公布首張價單，涉及不少於160伙，當中會包括1房至3房單位，即首批將不提供開放戶，而示範單位則會於周末開放予公眾參觀。她又稱，項目首日開售將設有大手客組別時段，3房戶將納入該時段供買家選購，料客人可購2伙至3伙。

至於正待批預售的中洲置業火炭星凱．堤岸，計劃展開軟銷工作。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸籌備工作已接近完成，待批出預售文件，最快下月開售，另集團計劃本月底至下月初，就項目進行路演，首輪將集中在新界東區。

市場不少新盤錄得高價成交，其士集團（0025）及市建局合作發展的大角嘴傲寓，昨以招標形式售出2樓A室，實用292方呎，1房間隔，連235方呎平台，成交價697.9萬元，實呎23,901元，呎價創項目新高。

相關字詞﹕傲寓 中洲 星凱．堤岸 晉環 路勁 新地 御海灣II

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