寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶

上述ST. GEORGE'S MANSIONS單位為1座22樓A室連平台特色戶，實用3330方呎，連267方呎露台及537方呎平台，上月以2.138億元連3個車位售出，實呎64,204元。土地註冊處顯示，登記買家為趙雪英（CHIU SUET YING），與寰宇娛樂文化主席林小明前妻趙雪英名字相同，料為同一人，並以首置身分購入。

另馬鞍山迎海‧星灣御23座一個複式單位，實用3114方呎，連613方呎花園，上月底以5200萬元連兩個車位售出，實呎16,699元，登記買家為呂茂正（LUI MAO CHING），為大家食飲食集團創辦人。

大家食創辦人5200萬購迎海特色戶

土地註冊處顯示，呂茂正今次付780萬元辣稅入市，佔樓價15%；即呂並非首置入市。

二手老牌豪宅同樣獲不少名人入市，土地註冊處顯示，北角半山雲峰大廈A座低層單位，實用1650方呎，3房連套房間隔，本月初以3550萬元連車位售出，實呎21,515元，登記買家為黃嘉信（WONG KARLSON），與奇華餅家第三代後人兼執董黃嘉信中英文名字相同，料為同一人，而黃嘉信是以首置名義入市。原業主早於1970年18萬元購入，去年進行內部轉讓，物業51年帳面升值3532萬元或196倍。

另土地註冊處顯示，中半山蔚山花園低層B室，實用1848方呎，本月初以5200萬元連一個車位易手，實呎28,139元。

吳光正女婿5200萬購蔚山花園

單位買家馬健能（John Paul McLellan）為會德豐大股東吳光正女婿、連卡佛載思集團（LCJG）主席兼行政總裁吳宗恩丈夫。原業主2016年3000萬元買入，帳面賺2200萬元或約73%。