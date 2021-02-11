君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景

明報記者 林尚民

中原地產分區營業經理何文俊表示，君傲灣2座一個天台特色戶，實用440方呎，兩房間隔，連197方呎天台，以882萬成交，實呎20,045元，呎價創屋苑新高，並首次升穿2萬元大關。

據代理提供相片可見，單位內櫳企理，並享海景，可望興建中的跨灣大橋，甚至遠眺柴灣杏花邨一帶。原業主2015年6月以635萬元購入單位，帳面獲利247萬元或39%。

新都城2房連約放盤兩日685萬沽

另美聯分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城本月暫錄約25宗買賣成交，平均實呎約16,761元，其中2期6座高層F室，實用363方呎，兩房間隔，單位現有租約，每月租金1.5萬元，放盤僅兩日即吸引同區投資客承接，以685萬元成交，實呎18,871元。原業主2012年10月390萬元購入單位，帳面獲利295萬元或76%。

屯門啟豐園2房608萬破頂

此外，新地（0016）屯門御海灣II周六開售，同區屋苑亦錄高價成交。美聯分行首席高級營業經理周志偉表示，屯門啟豐園4座高層A室，實用414方呎，兩房間隔，享海景，獲用家以608萬元承接，創屋苑新高成交價，實呎14,686元。原業主2014年3月約318.8萬元購入單位，帳面獲利約289.2萬元或逾90%。

尚悅本月22宗逼近上月全月

另一方面，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗二手交投氣氛持續做好，尚悅本月累錄22宗成交，快將追平上月全月26宗成交，當中8座中層D室，實用445方呎，兩房間隔，零議價608萬元成交，實呎13,663元。原業主2012年10月402.2萬元一手買入，帳面獲利205.8萬元或51%。

匯萃「納米樓」6年實蝕逾兩成

不過，部分市區「納米樓」仍錄個別大幅蝕讓個案。土地註冊處顯示，佐敦匯萃高層A室開放式單位，實用220方呎，本月初以510萬元售出，實呎23,182元，原業主2015年以約614萬元購入，持貨近6年，帳面蝕約104萬元離場，蝕幅達17%，若連同使費，估計實蝕近150萬元或24%。中原地產分行區域營業經理陳夑佳則指出，粉嶺牽晴間10座高層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，以580萬元易手，實呎15,104元。原業主2018年530萬元購入，額印鬆綁後易手，帳面獲利約50萬元或約9%。