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2021年4月21日星期三
技術取勝
投資策略
銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億
中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市
恒指連升3日 未收復50天線
券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」
王維基去年總酬金增2.3倍達1990萬
彭博：監管擬重組華融子公司債務
「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億
王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董
渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務
星展擬52.8億人民幣 入股深圳農商行13%
兆科眼科截孖展超購21倍
中移動首季純利微增2.3%
網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市
聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成
fb加密幣Diem 計劃今年試驗
張兆聰：銅價回暖 利紫金炒落後
植耀輝：呷哺跌過龍 海底撈看俏
技術取勝：和記電訊或試高位
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數碼通新月費計劃 送迪士尼門票
劉思明：教育股勢強政策風險高 只宜小注
周顯：解決土地問題何必勞煩中央？
湯文亮：讀《黃鶴樓》 不會借錢畀人
君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景
寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶
御海灣II周六首輪開售129伙
蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬
Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出
龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支
技術取勝：和記電訊或試高位
【明報專訊】大唐新能源或展新升浪（圖）
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