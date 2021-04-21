經濟
國際金融

fb加密幣Diem 計劃今年試驗

【明報專訊】CNBC引述知情人士稱，facebook（fb）的加密貨幣計劃Diem（原名為Libra）的統籌組織「Diem協會」，計劃今年稍後為一款與美元掛鈎的穩定幣做試驗。該項目此前面對多個監管機構的強烈反對，其後已經過大幅修改，由原本與一籃子貨幣掛鈎，改為由單一貨幣支持的「穩定幣」。目前Diem協會正與瑞士監管機構談判，以期獲得支付服務牌照。消息稱，試驗初期的規模很小，主要處理個人消費者之間的交易，暫未確定試驗日期。

亞馬遜進軍理髮界 倫敦開首店

此外，電商巨頭亞馬遜準備進軍理髮界，宣布將在倫敦開設首家髮型屋，藉髮型服務測試其發展的擴增實境（AR）技術，讓顧客透過AR技術體驗不同的髮型和髮色，設計自己的新形象。這家髮型屋將設於倫敦Spitalfields，距離亞馬遜的倫敦總部僅5分鐘步程。

疫情期間，很多人無法預約理髮。隨着經濟活動逐漸重啟，髮型服務可望大受歡迎。這髮廊初期只向亞馬遜員工開放，稍後將接受公眾預訂。

Zoom擬斥1億美元投資初創

另外，疫情期間需求急增的視像會議軟件商Zoom為鞏固市場優勢，計劃撥出1億美元的投資基金，投資於與視頻會議服務相關的軟件。Zoom計劃向每家初創公司投資25萬美元至250萬美元，從而為Zoom用戶建立「會議、交流和協作」的新方式。分析認為，這是Zoom建構其生態系統的關鍵一步。

與不同軟件整合，成了Zoom的關鍵發展策略，以配合用戶進行協作或文件共享等。Zoom財務總監Kelly Steckelberg稱，Zoom希望將服務擴展到視頻會議以外，這些投資可成為未來的收購渠道。不過分析認為，微軟有意挑戰Zoom在視頻會議市場的領導地位，準備透過旗下Teams視像會議平台與Office軟件之間的緊密連繫來發揮優勢。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億
銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億
中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市
中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市
恒指連升3日 未收復50天線
恒指連升3日 未收復50天線
券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」
券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」
王維基去年總酬金增2.3倍達1990萬
王維基去年總酬金增2.3倍達1990萬
彭博：監管擬重組華融子公司債務
彭博：監管擬重組華融子公司債務
「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億
「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億
王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董
王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董
渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務
渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務
星展擬52.8億人民幣 入股深圳農商行13%
星展擬52.8億人民幣 入股深圳農商行13%
兆科眼科截孖展超購21倍
兆科眼科截孖展超購21倍
中移動首季純利微增2.3%
中移動首季純利微增2.3%
網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市
網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市
聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成
聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成
張兆聰：銅價回暖 利紫金炒落後
張兆聰：銅價回暖 利紫金炒落後
植耀輝：呷哺跌過龍 海底撈看俏
植耀輝：呷哺跌過龍 海底撈看俏
技術取勝：和記電訊或試高位
技術取勝：和記電訊或試高位
網民諷恒大展模型車 業界澄清：全封閉設計正常
網民諷恒大展模型車 業界澄清：全封閉設計正常
數碼通新月費計劃 送迪士尼門票
數碼通新月費計劃 送迪士尼門票
劉思明：教育股勢強政策風險高 只宜小注
劉思明：教育股勢強政策風險高 只宜小注
周顯：解決土地問題何必勞煩中央？
周顯：解決土地問題何必勞煩中央？
湯文亮：讀《黃鶴樓》 不會借錢畀人
湯文亮：讀《黃鶴樓》 不會借錢畀人
君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景
君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景
寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶
寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶
御海灣II周六首輪開售129伙
御海灣II周六首輪開售129伙
蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬
蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬
Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出
Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出
龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支
龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支