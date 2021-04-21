fb加密幣Diem 計劃今年試驗

亞馬遜進軍理髮界 倫敦開首店

此外，電商巨頭亞馬遜準備進軍理髮界，宣布將在倫敦開設首家髮型屋，藉髮型服務測試其發展的擴增實境（AR）技術，讓顧客透過AR技術體驗不同的髮型和髮色，設計自己的新形象。這家髮型屋將設於倫敦Spitalfields，距離亞馬遜的倫敦總部僅5分鐘步程。

疫情期間，很多人無法預約理髮。隨着經濟活動逐漸重啟，髮型服務可望大受歡迎。這髮廊初期只向亞馬遜員工開放，稍後將接受公眾預訂。

Zoom擬斥1億美元投資初創

另外，疫情期間需求急增的視像會議軟件商Zoom為鞏固市場優勢，計劃撥出1億美元的投資基金，投資於與視頻會議服務相關的軟件。Zoom計劃向每家初創公司投資25萬美元至250萬美元，從而為Zoom用戶建立「會議、交流和協作」的新方式。分析認為，這是Zoom建構其生態系統的關鍵一步。

與不同軟件整合，成了Zoom的關鍵發展策略，以配合用戶進行協作或文件共享等。Zoom財務總監Kelly Steckelberg稱，Zoom希望將服務擴展到視頻會議以外，這些投資可成為未來的收購渠道。不過分析認為，微軟有意挑戰Zoom在視頻會議市場的領導地位，準備透過旗下Teams視像會議平台與Office軟件之間的緊密連繫來發揮優勢。

（綜合報道）

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