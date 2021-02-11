聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成

道指曾跌逾300點

疫情加劇之際，國際油價昨晚跌約1%，由一個月高位回落。能源股和金融股早段在標普500指數領跌。科技股偏軟，納指早段跌逾1%。凌晨舉行新布會的蘋果公司，股價早段下滑。

美國個人護理用品及藥業巨企強生（J&J）昨日公布，第一季的新冠疫苗銷售，為銷售增長貢獻了1億美元。強生上季整體收入為223.2億美元，高於分析師平均預期的219.8億美元。強生預期，經調整全年每股盈利將介乎9.42至9.57美元，大致符合分析師預期。

歐洲藥品管理局（EMA）昨日表示，強生的新冠疫苗可能與血栓有關，建議應將血栓列為該疫苗的罕見副作用，但強調此疫苗仍利多於弊。強生股價早段升逾2%。

此外，受惠於雲端服務的需求增長，IBM首季收入按年增長1%至177.3億美元，扭轉過去4季的跌勢，創11季以來最大升幅，其股價早段升4%。

（綜合報道）

[國際金融]