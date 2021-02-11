網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市

對於考慮在香港第二次上市，Oatly表示華潤作為中國國企，美國政府可能會限制Oatly與華潤分享信息，並可能阻止華潤派代表加入Oatly董事會，甚至強逼華潤出售股權。根據Oatly的計劃，如連續兩個財季，有超過25%的收入來自亞太區的銷售額，Oatly將尋求在香港上市。

憂華府出手限制 逼華潤售股

Oatly品牌成立於1994年，最初在瑞典以外鮮為人知，直至Toni Petersson於2012年接任行政總裁後，他以生產燕麥奶所帶來的溫室氣體比牛奶少作為宣傳賣點，瞬間使這素食品牌走紅，並贏得大量名人背書。在去年7月的對上一輪融資，Oatly將其10％的股份出售給星級投資團，包括奧花雲費、Jay-Z的娛樂公司Roc Nation、《黑天鵝》金像天后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、美國私募基金巨頭黑石（Blackstone）及星巴克前CEO舒爾茨（Howard Schultz）等，令公司估值增至20億美元。

全球6萬零售點 爭取100億美元市值

截至去年底，Oatly透過全球約6萬個零售點（包括Target、Tesco等零售商及高級食品雜貨店）、3.22萬家咖啡店及網上銷售渠道，提供數十種素食產品線。其燕麥奶產品，主要吸引尋求「牛奶替代品」的乳糖不耐受者、素食者及健身人士。在國際市場銷售時，其燕麥奶產品主要用來調配咖啡、製造咖啡的奶泡沫。它的其他產品，還包括植物性雪糕及植物性酸奶等。

Oatly去年收入按年增長1倍至4.2億美元，但虧損亦由2019年的3560萬美元，擴大至去年的6040萬美元。Oatly去年在歐洲、中東及非洲（EMEA）的銷售額，佔總銷售額64%。美洲和亞洲的銷售額佔比，則分別為24%和13%。

截至去年底，Oatly在內地總共有超過9500個餐飲服務和零售銷售點。近期Oatly亦與楊協成（Yeo's）達成合作協議，在新加坡生產燕麥奶產品，以加強亞洲市場的銷售。

全球最大肉食加工商 購荷蘭人造肉商

近年的素食熱潮，亦令人造植物肉大受歡迎。全球最大肉食加工商巴西JBS公布，將以3.41億歐元（約32億港元）收購荷蘭人造肉生產商Vivera，以擴大其植物性肉類替代品的市場。Vivera在荷蘭經營3座生產設施及一個研發中心，旗下約有50款產品，產品主要在荷蘭、德國和英國市場銷售。

（綜合報道）

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