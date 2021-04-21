渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務

報道又提及，在花旗擬出售的亞洲零售銀行業務中，最具價值的部分為印度及台灣的零售銀行業務。以花旗於印度零售銀行業務為例，據稱吸引星展、渣打、印度孟買的Kotak Mahindra（科塔克馬辛德拉銀行）、印度國家銀行及AXIS Bank垂青。

去年相關總資產820億美元

三菱日聯、渣打及科塔克馬辛德拉銀行均沒有回應路透社的查詢。另市場傳日資三井住友金融集團亦為競購花旗亞洲零售銀行業務的潛在買家之一，惟其拒絕評論有關報道。星展則回應表示，一直對中國、印度、印尼及台灣的個人銀行業務的收購機會持開放態度。花旗則表示，將分配資源去驅動盈利增長，但對出售業務方面，則拒予評論。

花旗上周宣布，計劃撤出中國大陸、台灣、澳洲、巴林、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、波蘭及俄羅斯13個市場的零售銀行業務，但會繼續保留機構客戶業務，包括私人銀行、現金管理部門及投資銀行等。花旗去年相關的總資產達820億美元，有形普通股達70億美元。