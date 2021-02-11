王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨日發布股東通函，披露台灣富商、宏達電創辦人兼董事長王雪紅丈夫陳文琦（圖），將不再尋求於下月舉行的股東周年大會連任非執行董事，位置將由另一名非執董徐敬填補。隨着陳文琦離開，2011年3月從創辦人邵逸夫手上接過TVB控制權、以「殼王」陳國強為首財團的全部成員宣告全部離開。
陳國強、王雪紅及Providence Equity組成的財團，於2011年3月自已故TVB榮譽主席邵逸夫手上購入26%股權。及後黎瑞剛於2015年參與TVB的控股公司Young Lion後，王雪紅即於當年4月以業務繁重為由，退出TVB董事會，夫婿陳文琦則繼續任職非執行董事。至2015年，TVB將台灣的電視業務TVBS以21.66億元轉售予王雪紅。
10年前接手財團成員全離開
事隔四年，緊接陳國強於2020年2月4日退休及淡出TVB後，陳文琦在8天後，即自同年2月12日辭任TVB行政委員會，正式由黎瑞剛取代，TVB全面進入由黎瑞剛主導年代。陳文琦自此之後，成為除獨立非執行董事王嘉陵之後，另一名TVB董事成員沒有在任何董事會旗下委員會任職。
到去年8月27日，王雪紅進一步與Young Lion方面拆伙，申報保留在TVB持股3.9%。在TVB最新的股東通函披露，陳文琦將不再連任非執董，為陳國強財團最後一名董事成員離開TVB。