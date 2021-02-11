「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億

明報記者 蕭嘉聰

內地運動用品股股價齊升，其中李寧已連升7日，昨收市報63元創新高，安踏股東亦趁機配售套現，銷售文件顯示，集團大股東丁世忠家族收市後配售8800萬股，配股價介乎131.28元至133.88元，較昨日收市價142.2元折讓5.85%至7.68%，套現最多117.81億元。

李寧連升7日 股價創新高

李寧周一公布，今年首季李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）零售流水按年錄得80至90%高段增長，線下零售及批發渠道錄得80%至90%低段增長，其中零售渠道錄得90%至100%低段增長，批發渠道錄得80至90%低段增長；電商業務錄得約一倍增長。

高盛報告表示，李寧今年首季零售銷售增長強勁，零售折扣在3至4月已恢復正常，反映品牌增長動力強勁，加上近期新疆棉爭議，短期內中國運動品牌銷售趨勢將令人鼓舞。該行上調李寧目標價至70元，重申「買入」評級。

Nike及Adidas天貓銷售大跌

瑞銀日前報告則提到，3月24日爆發新疆棉爭議後，李寧及安踏在天貓平台銷售增長最為強勁，3月25日至31日期間，李寧及旗下潮牌中國李寧銷售分別大升3.83倍及13.63倍，安踏及FILA亦升1.74倍及1.53倍，4月1日至10日期間，李寧及中國李寧繼續保持強勁勢頭，分別升1.47倍及18.33倍，安踏及FILA亦升1.4倍及1.26倍。反觀國際品牌Nike及Adidas，3月25日至31日期間，天貓銷售分別下跌65%及56%，4月1日至10日亦分別跌37%及81%。線下方面，據該行資料，4月首周李寧仍保持強勁增長，Nike及Adidas較2019年仍錄跌幅。

事件令李寧獲更多代言資源

該行又表示，中國數十名明星終止與國際品牌的代言合約，相信會為李寧帶來更多代言資源，例如3月26日即由肖戰擔任全球代言人，未來亦有更多明星穿著李寧產品，對中期銷售有正面作用。

另外，中國動向（3818）公布，截至今年3月底止第四財季，不計童裝業務，Kappa店舖零售流水按年錄得60至70%中段增長，其中線下業務錄得70至80%低段增長；電商業務錄得30至40%高段增長。