彭博：監管擬重組華融子公司債務

華融金控稱首季虧轉盈

據Reorg Research報道表示，內地監管機構考慮對華融的離岸子公司債務重組或展期，若然落實，將導致債券減值。據稱，監管機構可能要求銀行和其他金融機構為華融提供支持，以便在確定最終重組計劃前有能力還債。華融對有關報道並未作出回應。據稱，華融國際的債務是否會重組還遠遠沒有決定或確定，監管部門也在考慮其他的選項和情境。

原本華融的境外債近日稍見反彈，但是受到該等境外債可能要重組及削債的消息拖累，華融的美元債在昨日歐洲交易時段，債價一度受壓。當中該集團於2025年1月到期、年息5.5厘的14億美元債，跌至80美分，跌幅達9.39%，債券孳息率扯高至12.339厘。至昨晚接近10時，買價進一步跌穿80美分大關。另票息4.25厘的2.5億美元永續債方面，債價更大跌13.33%，低見62.238美分，孳息率扯高至10.421厘。到昨晚近10時，買價叫價已低見61.16美分。

月初停牌至今 復牌無期

澳新銀行信用策略負責人Owen Gallimore接受彭博訪問時表示，在Reorg的報道提到華融的海外債務重組或要展期後，與華融相關的美元債遭遇拋售，並指內地監管機構及華融對海外債權人一直少有發放澄清消息，因此債券走勢依然疲弱，並且容易大幅波動。

華融自4月1日起停牌至今，仍然未見復牌，正等待進一步消息。一般理解，該集團除公布2020年度業績外，亦會就重組進展，作出最新公布。