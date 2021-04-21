經濟

王維基去年總酬金增2.3倍達1990萬

【明報專訊】香港電視（1137）去年績佳，除了立刻推出與股價掛鈎的股權獎勵計劃，推動創辦人兼副主席王維基「繼續努力」外，原來去年已為多名管理層大幅加薪。據港視年報顯示，王維基在2019年並無領取花紅，年薪為600萬元，但2020年薪金、服務費等已達789萬元，按年升31.5%；公司另向他發放花紅1200萬元，故王維基去年薪酬及花紅共計達1990.1萬元，較2019年的600萬元大增近2.32倍。

港視股價昨收市報11.16元，微升0.72%。王維基在今年起，月薪亦由60萬元升至80萬元，加幅達33.3%；主要負責Shoalter業務、去年11月由營運總監調任為行政總裁（國際業務）的劉志剛，基本月薪亦由20萬元調整至15.85萬元及15萬元新台幣。

回看港視2020年度年報，幾名港視重臣的基本薪金均大增，當中又以已調任為行政總裁（香港）的周慧晶最誇張，2020年薪金、服務費、津貼及實物福利高達647.3萬元，加幅達到167.9%，雖然她2020年無獲派花紅，但收取了相當於215萬元的股份，令到2020年總薪酬增加超過兩倍至876.3萬元。

主席張子建多54％ 加幅最小

至於集團財務總裁黃雅麗及劉志剛去年的薪金、服務費、津貼及實物福利分別增加21.8%及22.7%，並分別收取了344萬及376.5萬元的花紅，另袋了相當於215萬元的股份，總薪酬分別增加223.8%及225.8%，分別為816.9萬元及849.4萬元。

至於港視管理層團隊中，人工加幅最低是集團主席、王維基表兄張子建，他去年薪金、服務費、津貼及實物福利減少65.5%至207萬元，只收取了700萬元花紅，年薪總計共922.9萬元，加幅為53.8%。上述的5名核心人物，去年薪酬及花紅等總計約5455.6萬元，較2019年的2063.4萬元，增加約1.64倍。

相關字詞﹕股權激勵計劃 張子建 周慧晶 黃雅麗 劉志剛 港視 王維基

上 / 下一篇新聞

銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億
銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億
中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市
中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市
恒指連升3日 未收復50天線
恒指連升3日 未收復50天線
券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」
券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」
彭博：監管擬重組華融子公司債務
彭博：監管擬重組華融子公司債務
「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億
「新疆棉」帶挈 國產品牌首季銷售勁 安踏大股東趁高配股 最多套118億
王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董
王雪紅夫陳文琦 不續任TVB非執董
渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務
渣打星展華僑等傳有意競購花旗零售業務
星展擬52.8億人民幣 入股深圳農商行13%
星展擬52.8億人民幣 入股深圳農商行13%
兆科眼科截孖展超購21倍
兆科眼科截孖展超購21倍
中移動首季純利微增2.3%
中移動首季純利微增2.3%
網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市
網紅燕麥奶商Oatly美申IPO 因主要股東華潤擔憂 考慮港第二上市
聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成
聯合航空季蝕187億 股價早段挫一成
fb加密幣Diem 計劃今年試驗
fb加密幣Diem 計劃今年試驗
張兆聰：銅價回暖 利紫金炒落後
張兆聰：銅價回暖 利紫金炒落後
植耀輝：呷哺跌過龍 海底撈看俏
植耀輝：呷哺跌過龍 海底撈看俏
技術取勝：和記電訊或試高位
技術取勝：和記電訊或試高位
網民諷恒大展模型車 業界澄清：全封閉設計正常
網民諷恒大展模型車 業界澄清：全封閉設計正常
數碼通新月費計劃 送迪士尼門票
數碼通新月費計劃 送迪士尼門票
劉思明：教育股勢強政策風險高 只宜小注
劉思明：教育股勢強政策風險高 只宜小注
周顯：解決土地問題何必勞煩中央？
周顯：解決土地問題何必勞煩中央？
湯文亮：讀《黃鶴樓》 不會借錢畀人
湯文亮：讀《黃鶴樓》 不會借錢畀人
君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景
君傲灣誕新樓王 實呎首破2萬 2房連天台戶882萬成交 享跨灣大橋景
寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶
寰宇前老闆娘2.1億購ST. GEORGE'S特色戶
御海灣II周六首輪開售129伙
御海灣II周六首輪開售129伙
蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬
蘇民峰4800萬沽堅道舖 13年賺3750萬
Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出
Wetland Seasons Park 1房1.08萬租出
龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支
龍彩霞：生物科技板塊估值高 慎選優質股 仔細考量藥物臨牀價值研發開支