王維基去年總酬金增2.3倍達1990萬

港視股價昨收市報11.16元，微升0.72%。王維基在今年起，月薪亦由60萬元升至80萬元，加幅達33.3%；主要負責Shoalter業務、去年11月由營運總監調任為行政總裁（國際業務）的劉志剛，基本月薪亦由20萬元調整至15.85萬元及15萬元新台幣。

回看港視2020年度年報，幾名港視重臣的基本薪金均大增，當中又以已調任為行政總裁（香港）的周慧晶最誇張，2020年薪金、服務費、津貼及實物福利高達647.3萬元，加幅達到167.9%，雖然她2020年無獲派花紅，但收取了相當於215萬元的股份，令到2020年總薪酬增加超過兩倍至876.3萬元。

主席張子建多54％ 加幅最小

至於集團財務總裁黃雅麗及劉志剛去年的薪金、服務費、津貼及實物福利分別增加21.8%及22.7%，並分別收取了344萬及376.5萬元的花紅，另袋了相當於215萬元的股份，總薪酬分別增加223.8%及225.8%，分別為816.9萬元及849.4萬元。

至於港視管理層團隊中，人工加幅最低是集團主席、王維基表兄張子建，他去年薪金、服務費、津貼及實物福利減少65.5%至207萬元，只收取了700萬元花紅，年薪總計共922.9萬元，加幅為53.8%。上述的5名核心人物，去年薪酬及花紅等總計約5455.6萬元，較2019年的2063.4萬元，增加約1.64倍。