券商挺美團配股 利攻社區團購「戰場」

打破「配售必跌」傳統 股價升1.5%

根據美團公告，集團將以先舊後新方式配售1.87億股，集資淨額約66億美元（約511.5億港元）；另外大股東騰訊控股（0700）將認購4億美元（約31億港元），整個配股活動共集資約70億美元（約542.5億港元）。配售價每股273.8元貼近上限，做價較周一（19日）收市價289.2元折讓5.3%。美團同時發行兩筆共29.83億美元的零息可換股債券，集資共99.83億美元。

集團表示，是次集資所得將用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。日資投行野村表示，美團集資後的手頭現金將增加至180億美元，較同業拼多多的170億美元，以及京東的157億美元更充裕。該行維持美團「買入」評級及目標價404元；若按昨天收市價計，美團距離目標價潛在升幅37.6%。

另一家美資大行摩根士丹利亦發表報告，認為美團是次的融資活動，將紓緩市場對集團現金流動性的憂慮，同時有助公司與拼多多及阿里巴巴在社區團購「戰場」的競爭。該行預計，今年美團的社區團購業務虧損可能達39億美元（約302.25億港元）。