經濟

恒指連升3日 未收復50天線

【明報專訊】美團（3690）前晚公布配股消息後，昨日股價先跌後回穩，帶動恒指低開逾200點後反彈，29,000點大關失而復得。恒指全日走勢反覆向好，雖然向上挑戰50天線（29,198點）再度失敗，不過收市仍微升29點或0.1%，收市報29,135點，連續第3日上升。國企指數下跌0.06%，收報11,085點，恒生科技股指數下跌0.42%，收報8311點，主板成交1957億元，比前日增加456億元。

港股通錄得淨流入53.91億元，為連續第3日有50億元以上的淨流入。美團成為最多北水淨流入的股份，昨日有21.02億元淨買入，另外，騰訊控股（0700）和小米集團（1810）各有4億元淨買入，小米昨日股價續升0.75%，騰訊則下跌0.72%。

合營電商被查 阿里跌1.6％

科網平台的監管問題未完結，在滬上市的五礦發展前晚發出公告，指該行與阿里巴巴（9988）合營的電商涉違反壟斷法規被國家市場監管總局立案調查，阿里股價再跌1.64%，為拖低恒指跌幅最多的藍籌。中小型內銀做好，招商銀行（3968）升2.04%，民生銀行（1988）升2.03%。海底撈（6862）上升3.86%，為表現最佳藍籌。恒指夜期下挫，至昨晚11時半報28,758點，低水378點。

相關字詞﹕內銀股 反壟斷 美團 阿里巴巴 港股

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