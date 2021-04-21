中原按揭王美鳳：拆息下跌支持樓市

王美鳳續稱，本港供樓人士主要使用H按，新批H按選用比例高達95.9%，拆息下跌意味市場實際按息進一步下跌，今年首季市場實際按息約1.46厘，現時拆息跌，實際按息跌至1.397厘，月供利息開支續減約4.3%，有助減輕業主負擔，對樓巿繼續帶來正面支持作用。

經絡曹德明料H按比例或新高

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，據金管局住宅按揭統計，今年2月H按選用比例達到95.9%的歷史新高，拆息持續下跌將有利供樓人士節省供樓開支，預料未來選用H按人士的比例仍將維持歷史高位，或再創出新高紀錄。

曹氏補充，雖然按息已達到歷史上相當吸引水平，加上近月銀行對按揭業務積極搶攻，然而香港失業率攀升至7.2%，創近17年來新高。他提醒，多國經濟受到巨大衝擊，香港亦難獨善其身，現時情况仍未見全面樂觀，建議考慮置業人士在入市前亦要先做足風險管理及預算。