銀行「水浸」 1個月拆息11年新低 分析料將持續至2023年 體系結餘升至4575億

明報記者 歐陽偉昉

昨日其他時長的拆息變化不大，隔夜拆息微升0.04點子至0.03595厘，一周拆息微跌0.07點子至0.04929厘，3個月拆息跌1.16點子至0.19厘。長期拆息與月初比較有較大跌幅，1年拆息昨跌0.16點子，至0.47804厘，較月初跌9.5點子。

專家：未見大量資金湧港

聯儲局去年3月將聯邦基金利率削至零息，加上去年多隻熱門中資科技股來港上市，帶動本港銀行體系總結餘增至4575億元的紀錄高位。1個月拆息亦自去年3月底約2厘水平下跌，至去年12月底年結臨近，1個月拆息最多亦只見0.28厘。今年2月起，美國長期國債收益率急升，市場擔心通脹上升過快，聯儲局或需提早加息，加上美元走強，帶動港匯貶值，令1個月港元拆息上月曾升見至0.166厘水平，不過4月後拆息繼續下跌。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，預計今年港元拆息維持在大約0.2厘水平，早前美債和美匯上升對港匯造成的貶壓很快消失，未有令拆息上升。他指暫時未見有大量資金流入，不過目前本港銀行體系資金充裕，同時投資者對借孖展炒賣港股或抽新股興趣一般，令近期港元借貸的需求較低，在首季季結和交稅時節完結後，港元拆息市况回復平靜。他又認為，美國最早要到2023年才會加息，在此之前預期1個月港元拆息都會保持約在0.1厘至0.2厘水平。

港匯短期料徘徊7.77至7.79

早前受美匯和美債上升影響，港匯在4月初一度曾跌至7.7849，不過近期有所回升，截至昨晚9時報7.7628，上升31點子（1元等於1萬點子）。華僑銀行報告表示，受本地股市反彈，以及美元全面走弱的影響，帶動港匯升穿7.77。不過，該行預料升勢未能延續，因港元需求仍然疲軟，因此維持港匯短期內將在7.77至7.79區間內波動的預測。