市建局橡樹街項目邀39家發展商入標

上月項目接獲41份意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置、會德豐、南豐、華懋、英皇（0163）、其士（0025）、遠展（0035）、宏安地產（1243）、爪哇（0251）、德祥地產（0199）、宏基資本（2288）等，另中資如萊蒙國際（3688）、碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、遠洋集團（3377）亦有遞交意向書。

市建局又指出，中標發展商須與市建局簽訂發展協議，按當中列明有關的標準與品質、可持續發展和智能系統等要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

永義漆咸道北批強拍 底價3億

另外，永義國際（1218）紅磡漆咸道北472號、474號、476號及478號持有82.14至85.71%業權，獲土地審裁處批出強拍令，底價3億元，較2018年底申請強拍時估值約2.29億元高約三成。永義持有漆咸道北470號已包括全數100%業權，上述地盤將合併發展，地盤面積4685方呎。若發展成商住物業，最高地積比9倍，可建樓面42,165方呎。