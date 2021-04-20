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市建局橡樹街項目邀39家發展商入標

【明報專訊】市建局本年度加快推地，上月初接獲41份意向書大角嘴橡樹街/埃華街發展項目，屬市建局項目獲收標書次高。不過當局公布，今日起邀請39家發展商入標，亦即有約兩間財團未能「入閘」。項目將於下月20日截標，市場估值約6.6億元。項目地盤面積6663方呎，以可建樓面約59,966方呎計，折合每呎樓面地價約1.1萬元。

上月項目接獲41份意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置、會德豐、南豐、華懋、英皇（0163）、其士（0025）、遠展（0035）、宏安地產（1243）、爪哇（0251）、德祥地產（0199）、宏基資本（2288）等，另中資如萊蒙國際（3688）、碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、遠洋集團（3377）亦有遞交意向書。

市建局又指出，中標發展商須與市建局簽訂發展協議，按當中列明有關的標準與品質、可持續發展和智能系統等要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

永義漆咸道北批強拍 底價3億

另外，永義國際（1218）紅磡漆咸道北472號、474號、476號及478號持有82.14至85.71%業權，獲土地審裁處批出強拍令，底價3億元，較2018年底申請強拍時估值約2.29億元高約三成。永義持有漆咸道北470號已包括全數100%業權，上述地盤將合併發展，地盤面積4685方呎。若發展成商住物業，最高地積比9倍，可建樓面42,165方呎。

相關字詞﹕強拍令 永義國際 橡樹街 / 埃華街 市建局

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