昇悅居2房3年來首現千萬成交

Grand YOHO 2房逼千萬破頂

元朗區大型屋苑YOHO Town，本月成交亦兩度創出新高紀錄。市場消息指，YOHO Town 7座高層C室，實用面積463方呎2房戶，以773萬元成交，實呎16,695元，打破本月初成交紀錄，再創屋苑2房新高，月內樓價再推高13萬元或1.7%。原業主2005年2月以208萬元買入，帳面獲利565萬元或2.7倍。同系樓盤Grand YOHO新近亦有2房做價創屋苑同類新高，10座高層A室，實用面積536方呎，以998萬元沽出，實呎18,619元。原業主2016年9月以995萬元一手買入，持貨約5年，帳面獲利僅3萬元；業主當時獲發展商提供回贈及優惠，相信實賺更多。

同區尚豪庭亦有2房成交價創出新高。美聯分行市務經理（銷售）林建文表示，尚豪庭3座低層A室，實用面積519方呎，2房間隔，獲外區換樓客以720萬元承接，實呎約13,873元。原業主2014年12月以約480萬元購入單位，帳面賺約240萬元或約50%。

映灣園2房750萬平紀錄

中原分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園15座極高層F室，實用面積565方呎，2房間隔，以750萬元沽出，實呎13,274元，追平屋苑2房單位最高紀錄。原業主2010年11月315萬元購入單位，帳面獲利435萬元或1.4倍。

二手盤源大減下另類盤亦受買家追捧，其中沙田第一城有凶宅樓下物業獲市場承接。中原分行區域營業董事黎宗文表示，上述單位位於47座高層E室，實用面積284方呎，2房間隔，以505萬元易手，實呎17781元，略低於市價水平。據悉樓上住戶於2012年因攀身出窗外抹窗時，不慎墮樓亡。原業主2018年4月以480萬元購入單位，額印鬆綁後沽出，帳面獲利25萬元或約5％。